Związek Dua Lipy i Calluma Turnera przez długi czas rozwijał się z dala od blasku fleszy. Początkowo media zaczęły łączyć ich na początku 2024 roku, gdy piosenkarka pojawiła się na premierze serialu "Masters of the Air" z udziałem aktora.

"To dopiero początek, ale najwyraźniej są na tyle poważnym związkiem, że przyszła na jego wielkie wydarzenie. Była na premierze, by go wspierać" - relacjonował informator magazynu "Page Six".