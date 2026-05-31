Pierwsze plotki o zaręczynach pojawiły się jeszcze w grudniu 2024 roku, kiedy na Instagramie brytyjskiej gwiazdy zauważono błyszczący pierścionek na serdecznym palcu lewej dłoni. 30-letnia wokalistka Dua Lipa (jej rodzina pochodzi z dzisiejszego Kosowa) później oficjalnie potwierdziła, że jest zaręczona z 36-letnim brytyjskim aktorem Callumem Turnerem (gwiazdorem cyklu "Fantastyczne zwierzęta") w wywiadzie dla magazynu "Vogue".

Jak zdradziła artystka, poznali się w londyńskiej restauracji The River Cafe dzięki wspólnej znajomej, Ruth Rogers. Ich rozmowa o literaturze rozpoczęła wyjątkową więź. Przełomowy moment nadszedł, gdy okazało się, że oboje czytają tę samą książkę - "Trust" Hernana Diaza. "To było coś magicznego" - wspominała Lipa.

Od momentu oficjalnego potwierdzenia zaręczyn ruszyły spekulacje, jak będzie wyglądała ślubna ceremonia pary. W ostatnim czasie nasiliły się plotki na ten temat, choć Dua i Callum starają się utrzymać to w sekrecie.

Dua Lipa i Callum Turner szykują się do gwiazdorskiego ślubu. Co już wiemy?

W ostatnim czasie wokalistka została zauważona w Mediolanie we Włoszech, gdzie miała dopinać szczegóły uroczystości. Niektóre ustalenia wyciekły do tamtejszych mediów. W sumie całość ma trwać aż trzy dni - 5-7 czerwca.

Główna ceremonia ma zostać zorganizowana w zabytkowej Villa Valguarnera w Bagherii niedaleko Palermo na Sycylii. Inne lokalizacje to Galleria d'Arte Moderna oraz Piazza Croce dei Vespri w Palermo.

Na liście gości mają znaleźć się takie gwiazdy show-biznesu, jak m.in. Elton John, Olivia Dean (headlinerka zakończonego w nocy z soboty na niedzielę Orange Warsaw Festivalu), Charli XCX, Tove Lo (przyjedzie do Polski na trzy koncerty pod koniec października) oraz Donatella Versace. Projektantka ma odpowiadać również za suknię ślubną wokalistki.

Dodajmy, że Dua Lipa pod koniec kwietnia spędziła weekend w Warszawie, jednak jej wizyta była związana z kwestiami biznesowymi. Ostatni raz koncertowała w naszym kraju w 2024 r. jako jedna z gwiazd Open'er Festivalu w Gdyni.

Alicja Szemplińska w Polsacie sięgnęła po utwór Violetty Villas. "Ma dla mnie sentymentalne znaczenie" INTERIA.PL