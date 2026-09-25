Historia miłości Damiano Davida i Dove Cameron sięga 2023 r. Wówczas para muzyków w tajemnicy zaczęła się spotykać, lecz przełomowy moment w ich związku nastąpił dwa lata później. Podczas romantycznej podróży do Sydney, gdzie zakochani świętowali swoją drugą rocznicę, miało dojść do zaręczyn. Paparazzi przyłapali artystkę z diamentowym pierścionkiem na palcu serdecznym i wszystko stało się jasne. Para konsekwentnie utrzymywała jednak szczegóły swojego życia prywatnego w sekrecie i długo nie było wiadomo, czy biżuteria na pewno została wręczona 29-latce w ramach oświadczyn.

Wraz z początkiem 2026 r. Dove i Damiano postanowili podzielić się z fanami radosną nowiną i potwierdzili swoje zaręczyny. Opublikowali w mediach społecznościowych urokliwe zdjęcia, pozując z pierścionkiem i zapowiadając "piękny rok". Teraz już wiadomo, że mieli na myśli rok, w którym przypieczętowali swoją miłość na ślubnym kobiercu.

Dove Cameron i Damiano David są już po ślubie! Tak wyglądała uroczystość

Ślub pary odbył się w czwartek, 24 września, w późnych godzinach popołudniowych (pomimo wcześniejszych spekulacji o piątkowej uroczystości). Uroczystość zorganizowana została w zabytkowym budynku w toskańskiej dolinie Val d'Orcia, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po złożeniu sobie przysięgi w ratuszu para młoda wraz ze swoimi gośćmi udała się do ekskluzywnego resortu Rosewood Castiglion del Bosco w pobliżu Montalcino, zajmującego ponad 2 tys. hektarów toskańskiej wsi, aby bawić się do rana.

Dove na swój ślub wybrała zjawiskową białą suknię z domu mody Valentino. Na weselu pojawiła się w odważniejszej stylizacji projektu Fausto Puglisiego zrealizowanego dla marki Roberto Cavalli. Co ciekawe, pan młody również postawił na jasne kolory i wybrał na uroczystość kremowy garnitur. Pod ratuszem stanął też jasny samochód, a w rękach panny młodej spoczywał bukiet ślubny złożony wyłącznie z białych kwiatów.

Dove Cameron i Damiano David na swoim ślubie Agostino Fabio Getty Images

Dove Cameron i Damiano David wzięli ślub w malowniczej Toskanii Agostino Fabio Getty Images

Huczne wesele gwiazdorskiej pary w luksusowym resorcie w Toskanii

Wesele odbyło się we wspomnianym resorcie Rosewood Castiglion del Bosco, który zachwyca aż 42 apartamentami z podgrzewanymi basenami, spa, własnym polem golfowym, a nawet restauracją z dwoma gwiazdkami Michelin. W przeszłości wypoczywały w nim osobistości takie jak prezydent Barack Obama, Paul McCartney z The Beatles czy słynny aktor George Clooney.

Świętowanie ma potrwać co najmniej dwa dni, w związku z czym goście z pewnością zdążą skorzystać ze wszystkich udogodnień. Po rozległym terenie resortu poruszają się specjalnymi pojazdami terenowymi. Mogą korzystać z menu degustacyjnego, którego cena sięga od 260 do 305 dolarów za osobę.

Członkowie Maneskin pojawili się na ślubie Damiano Davida. Fani od razu zaczęli plotkować

Na ślubie oraz weselu Damiano i Dove pojawili się członkowie grupy Maneskin, co pozwoliło fanom na spekulacje. Wielbiciele włoskiej formacji zastanawiali się, czy pozostali członkowie zrobią frontmanowi niespodziankę i wystąpią dla niego podczas świętowania. Na razie nie wiadomo jednak, czy umilili gościom weselną zabawę swoim rockowym szaleństwem.