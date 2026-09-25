Dove Cameron i Damiano David wzięli ślub w rajskiej Toskanii! Wesele odbywa się w prawdziwych luksusach

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Damiano David (Maneskin) i Dove Cameron przypieczętowali swoją miłość węzłem małżeńskim. Gwiazdorska para w czwartkowe popołudnie wzięła ślub w rajskiej Toskanii, a w uroczystości towarzyszyli im przyjaciele oraz najbliższa rodzina. Zakochani pragnęli zachować prywatność, więc podjęto specjalne środki, aby paparazzi nie przeszkodzili im w ważnym dniu. Mimo to do mediów trafiły informacje, jak wyglądało świętowanie, które tuż po ceremonii w kościele przeniosło się do bajkowej rezydencji i trwać ma przez kolejne dwa dni. Co wiemy?

Dove Cameron w koronkowej czarnej sukni i Damiano David w czarnym garniturze stoją obok siebie na tle w ciepłych odcieniach
Dove Cameron i Damiano David zaczęli spotykać się w 2023 r.Phillip Faraone/VF25Getty Images

Historia miłości Damiano Davida i Dove Cameron sięga 2023 r. Wówczas para muzyków w tajemnicy zaczęła się spotykać, lecz przełomowy moment w ich związku nastąpił dwa lata później. Podczas romantycznej podróży do Sydney, gdzie zakochani świętowali swoją drugą rocznicę, miało dojść do zaręczyn. Paparazzi przyłapali artystkę z diamentowym pierścionkiem na palcu serdecznym i wszystko stało się jasne. Para konsekwentnie utrzymywała jednak szczegóły swojego życia prywatnego w sekrecie i długo nie było wiadomo, czy biżuteria na pewno została wręczona 29-latce w ramach oświadczyn.

Wraz z początkiem 2026 r. Dove i Damiano postanowili podzielić się z fanami radosną nowiną i potwierdzili swoje zaręczyny. Opublikowali w mediach społecznościowych urokliwe zdjęcia, pozując z pierścionkiem i zapowiadając "piękny rok". Teraz już wiadomo, że mieli na myśli rok, w którym przypieczętowali swoją miłość na ślubnym kobiercu.

Zobacz również:

Kuba Badach, Aleksandra Kwaśniewska
Pop

Kwaśniewska podsumowała 14 lat z Badachem. Nie było romantycznie

Karolina Kopeć
Karolina Kopeć

Dove Cameron i Damiano David są już po ślubie! Tak wyglądała uroczystość

Ślub pary odbył się w czwartek, 24 września, w późnych godzinach popołudniowych (pomimo wcześniejszych spekulacji o piątkowej uroczystości). Uroczystość zorganizowana została w zabytkowym budynku w toskańskiej dolinie Val d'Orcia, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po złożeniu sobie przysięgi w ratuszu para młoda wraz ze swoimi gośćmi udała się do ekskluzywnego resortu Rosewood Castiglion del Bosco w pobliżu Montalcino, zajmującego ponad 2 tys. hektarów toskańskiej wsi, aby bawić się do rana.

Dove na swój ślub wybrała zjawiskową białą suknię z domu mody Valentino. Na weselu pojawiła się w odważniejszej stylizacji projektu Fausto Puglisiego zrealizowanego dla marki Roberto Cavalli. Co ciekawe, pan młody również postawił na jasne kolory i wybrał na uroczystość kremowy garnitur. Pod ratuszem stanął też jasny samochód, a w rękach panny młodej spoczywał bukiet ślubny złożony wyłącznie z białych kwiatów.

Para ubrana w eleganckie, jasne stroje, mężczyzna z tatuażami na dłoni gestem zaprasza kobietę niosącą bukiet białych kalii do wejścia do zabytkowego samochodu, wokół znajdują się fotografowie.
Dove Cameron i Damiano David na swoim ślubieAgostino FabioGetty Images
Elegancka para w jasnych strojach wychodzi z klasycznego, kremowego samochodu, otoczona przez fotografów i przechodniów na miejskiej ulicy.
Dove Cameron i Damiano David wzięli ślub w malowniczej ToskaniiAgostino FabioGetty Images

Huczne wesele gwiazdorskiej pary w luksusowym resorcie w Toskanii

Wesele odbyło się we wspomnianym resorcie Rosewood Castiglion del Bosco, który zachwyca aż 42 apartamentami z podgrzewanymi basenami, spa, własnym polem golfowym, a nawet restauracją z dwoma gwiazdkami Michelin. W przeszłości wypoczywały w nim osobistości takie jak prezydent Barack Obama, Paul McCartney z The Beatles czy słynny aktor George Clooney.

Świętowanie ma potrwać co najmniej dwa dni, w związku z czym goście z pewnością zdążą skorzystać ze wszystkich udogodnień. Po rozległym terenie resortu poruszają się specjalnymi pojazdami terenowymi. Mogą korzystać z menu degustacyjnego, którego cena sięga od 260 do 305 dolarów za osobę.

Członkowie Maneskin pojawili się na ślubie Damiano Davida. Fani od razu zaczęli plotkować

Na ślubie oraz weselu Damiano i Dove pojawili się członkowie grupy Maneskin, co pozwoliło fanom na spekulacje. Wielbiciele włoskiej formacji zastanawiali się, czy pozostali członkowie zrobią frontmanowi niespodziankę i wystąpią dla niego podczas świętowania. Na razie nie wiadomo jednak, czy umilili gościom weselną zabawę swoim rockowym szaleństwem.

Rafał Brzozowski oddał hołd Zbigniewowi Wodeckiemu. "To kosztowało wiele emocji"Polsat
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze