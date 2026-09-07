Dorosła córka Magdy Femme idzie w jej ślady! Nagrania z jej debiutanckiego koncertu trafiły do sieci

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Nel Femme to dorosła już córka Magdy Femme - pierwszej wokalistki Ich Troje. 18-latka idzie w ślady mamy i też chce zostać gwiazdą. Ma za sobą pierwszy koncert z autorskim repertuarem, a sławna mama pochwaliła się w mediach społecznościowych kadrami z debiutu córki. Widać, że Nel stawia na mroczny wizerunek!

Magda Femme na żółtej sofie, w jasnej koszuli, z ciemnymi prostymi włosami, na tle zielonych roślin
Magda Femme pochwaliła się w sieci sukcesem córkiAnita WalczewskaEast News

Magda Femme zyskała popularność w latach 90., gdy zespół Ich Troje rozpoczynał swoją działalność, a wokalistka była jego głównym głosem. U boku Michała Wiśniewskiego występowała wówczas nie tylko na scenie, ale też dzieliła z nim życie prywatne - od 1996 do 2001 r. była bowiem żoną czerwonowłosego gwiazdora. Po rozstaniu z formacją i rozwodzie z jej liderem Magda Femme postawiła na karierę solową.

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Teraz córka artystki próbuje iść w jej ślady. Nel Femme, która obecnie ma 18 lat, od niedawna chętnie pokazuje się ze sławną mamą na branżowych eventach czy w telewizji. W rozmowach z dziennikarzami podkreśla, że chciałaby zrobić muzyczną karierę, a rodzicielka wspiera ją w dążeniu do celu. Właśnie pochwaliła się jednym ze spełnionych marzeń ukochanej córki.

Magda Femme pochwaliła się pierwszym sukcesem córki. Nel idzie w ślady mamy i zagrała debiutancki koncert

W mediach społecznościowych Magdy Femme pojawiły się kadry z pierwszego koncertu jej córki. Nel zadebiutowała ze swoim własnym repertuarem przed publicznością, co jej ukochana mama uwieczniła na krótkim nagraniu. "Wczoraj debiutowała na scenie. Po raz pierwszy zaśpiewała swoje autorskie piosenki w Skarżysku Kościelnym" - napisała w sieci była żona Wiśniewskiego.

Na nagraniu słychać wyraźnie, że córka Magdy Femme stawia na ciężkie, rockowe brzmienia. Widać także, że jej wizerunek opiera się na mrocznym, gotyckim stylu. Na scenie wystąpiła w czarnej stylizacji i z mocnym makijażem.

18-letnia córka Magdy Femme ma już pierwszych fanów. "Podziwiam cię"

Pierwszy sukces Nel nie przeszedł bez echa. 18-latka również pochwaliła się nim na swoim Instagramie, gdzie zebrała masę pochwalnych komentarzy. "Wow, masz talent", "Piękny masz głos i cudownie wyglądasz", "Sztos", "Idź do 'The Voice of Poland'!", "Podziwiam cię", "Masz głos anioła" - piszą pierwsi słuchacze aspirującej artystki.

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