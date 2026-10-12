Dopiero świętował powrót na scenę. Barry Manilow ponownie walczy z chorobą i odwołuje występy

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Powrót Barry'ego Manilowa na scenę w Las Vegas trwał krócej, niż oczekiwali jego fani. Artysta wrócił 8 października na scenę w Las Vegas po sześciu tygodniach przerwy. Już następnego dnia musiał jednak zakończyć koncert po zaledwie kilku piosenkach, a kolejny występ odwołano. Powodem odwołania okazały się być problemy zdrowotne muzyka.

Barry Manilow musiał przerwać koncert i odwołać występy w Las Vegas z powodu zapalenia oskrzeli, nie podano nowej daty powrotu.
Barry ManilowMat HaywardGetty Images

Jeszcze 8 października Barry Manilow witał publiczność słowami "Wróciłem!". Następnego dnia sytuacja wyglądała już inaczej. Według doniesień artysta wykonał zaledwie kilka piosenek, po czym opuścił scenę. Przed zejściem zwrócił się do widzów: "Porozmawiajcie sobie".

Informację o przyczynie przerwania występu i kolejnego odwołania przekazał magazynowi "Variety" przedstawiciel muzyka: "Po triumfalnym koncercie powitalnym w czwartek Barry zachorował na zapalenie oskrzeli i musiał odwołać piątkowy oraz sobotni występ".

Piątkowy koncert został więc rozpoczęty, lecz nie odbył się w pełnym wymiarze. Sobotni odwołano, a Sam Manilow nie skomentował zmian w harmonogramie.

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Powrót do Las Vegas był już kilkukrotnie przekładany

Problemy pojawiły się zaledwie dwa dni po wznowieniu występów po sześciotygodniowej przerwie. Nie jest to pierwsza sytuacja, w której zdrowie zmusiło artystę do zmiany planów.

Powrót do koncertowej rezydentury w Las Vegas zaplanowano pierwotnie na luty. Termin był jednak wielokrotnie przesuwany w związku z leczeniem oraz wcześniejszymi epizodami zapalenia oskrzeli. W grudniu ubiegłego roku Manilow ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka płuca. Artysta jest obecnie w trakcie leczenia.

W maju przekazywał dobre wieści od lekarza

Wokalista wcześniej informował fanów o postępach i przygotowaniach do ponownego wyjścia na scenę. W majowym wpisie w mediach społecznościowych podkreślał, że ćwiczenia przynoszą efekty. Jednocześnie zaznaczał, że pozytywna ocena lekarza nie oznaczała jeszcze gotowości do koncertowania.

"Dobre wieści! Wczoraj byłem u lekarza i powiedział, że robię ogromne postępy i świetnie wyglądam! No oczywiście, że tak! Dziękuję bardzo! Wszystkie treningi i ćwiczenia, które wykonywałem, przynoszą efekty. Powiedział jednak, że nie jestem jeszcze całkiem gotowy na Vegas. To oznacza, że nie będę mógł wrócić na nasze majowe koncerty" - przekazał Manilow.

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