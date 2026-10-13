Doniesienia ws. Jopek i Kydryńskiego. Po niemal 30 latach to koniec

Anna Maria Jopek i Marcin Kydryński byli razem przez dekady

Jopek i Kydryński pobrali się w 1998 roku. Oboje byli silnie związani z muzyką, choć każde rozwijało własną karierę. Ona koncertowała i nagrywała kolejne albumy, on pracował jako dziennikarz muzyczny, radiowiec i podróżnik.

Przez wiele lat uchodzili za jeden z bardziej dyskretnych duetów polskiego show-biznesu. Rzadko opowiadali publicznie o codzienności i nie budowali zainteresowania wokół prywatnych spraw.

Z czasem coraz częściej pojawiały się jednak informacje, że ich drogi zaczęły się rozchodzić. Sami zainteresowani nie zdecydowali się na szerokie komentowanie szczegółów swojego małżeństwa.

Przez lata wokół ich relacji pojawiało się wiele domysłów

Media wielokrotnie próbowały odtwarzać kulisy kryzysu Jopek i Kydryńskiego, przypisując im kolejne problemy czy nowe relacje. Spora część tych historii opierała się jednak na anonimowych relacjach i nigdy nie została przez samą wokalistkę potwierdzona.

Dlatego dużo bardziej znaczące okazały się słowa, które Jopek wypowiedziała sama.

Artystka, zwykle bardzo oszczędna w opowiadaniu o uczuciach, niespodziewanie przyznała, że w jej życiu pojawiła się nowa osoba.

"Spotkałam mężczyznę mojego życia"

W rozmowie z "Twoim Stylem" Jopek zdobyła się na wyjątkowo osobiste wyznanie.

"Spotkałam mężczyznę mojego życia. Fakt, że szukałam go prawie pół wieku" - powiedziała.

Nie zdradziła przy tym wielu szczegółów dotyczących partnera. I właśnie to sprawia, że jedno krótkie zdanie wybrzmiało tak mocno. Po latach unikania publicznych deklaracji wokalistka sama potwierdziła, że jej życie uczuciowe wygląda dziś inaczej.

Prywatnie nowy rozdział, zawodowo Jopek nie zwalnia

Co ciekawe, zmiany w życiu prywatnym zbiegają się u Anny Marii Jopek z bardzo aktywnym okresem zawodowym. W 2026 roku artystka koncertowała nie tylko w Polsce, ale również za granicą. We wrześniu wystąpiła w londyńskiej Cadogan Hall podczas otwarcia Polish Jazz Festival, a później zagrała serię koncertów na Tajwanie.

Na październik ma zaplanowane kolejne występy, m.in. podczas Krokus Jazz Festiwal w Jeleniej Górze oraz koncert AMJ Trio w Bydgoszczy. Jopek najwyraźniej nie zamierza więc zwalniać, a jej obecny etap życia przynosi zmiany nie tylko poza sceną.



