W tym roku Michał Wiśniewski zdecydował się zakończyć swoje piąte małżeństwo. Wraz z Polą, z którą w 2020 r. stanął na ślubnym kobiercu, wychowywał wspólnie dwójkę dzieci i jakiś czas temu rozpoczął budowę wymarzonego domu pod Warszawą. Prace przy rezydencji pochłonęły parę na tyle, że zapomnieli o sobie nawzajem. Przez ogrom stresu związany z wydatkami i całym przedsięwzięciem ich uczucie wygasło, a związku ostatecznie nie udało się uratować. Choć przez moment między byłymi ukochanymi zrobiło się nieprzyjemnie, a Wiśniewska złożyła do sądu aż 700 stron dokumentów, ostatecznie udało się im dojść do porozumienia. Rozwód chcą sfinalizować nie orzekając o niczyjej winie. "Kończymy nasze małżeństwo. Za porozumieniem i bez orzekania o winie, bo koniec końców nie chodzi o to, kto miał rację, tylko o to, co będzie dalej" - poinformowali w niedawnym oświadczeniu.

Zanim czerwonowłosy wokalista związał się z Polą, przeszedł przez cztery inne małżeństwa. Ostatnią z wybranek jego serca była Dominika Tajner, czyli córka Apoloniusza Tajnera - byłego posła i trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Para pobrała się w czerwcu 2012 r. i przez lata uchodziła za niezwykle szczęśliwą. W 2019 r. lider Ich Troje niespodziewanie złożył pozew rozwodowy do sądu, czym zaskoczył swoich fanów. Mimo rozstania udało mu się jednak utrzymać przyjacielskie stosunki z żoną numer cztery. Byli zakochani do dziś spotykają się na branżowych eventach i widać, że nie chowają do siebie urazy.

Dlaczego małżeństwo Dominiki Tajner i Michała Wiśniewskiego dobiegło końca? "O dziecko się troszeczkę rozbiło"

W najnowszym wywiadzie dla Kozaczka Dominika Tajner wróciła wspomnieniami do rozwodu z Wiśniewskim i zdradziła, co było powodem rozpadu ich relacji. Okazuje się, że choć przyczyn było kilka, jedną z głównych były rozbieżne poglądy w sprawie posiadania kolejnego dziecka. Piosenkarz marzył bowiem o powiększeniu rodziny, a jego ówczesna partnerka nie planowała kolejnego potomka.

"Właśnie o to dziecko też się troszeczkę rozbiło. Wiadomo, że Michał chciał dziecko. Ja nie chciałam, bo uważałam, że jest czwórka plus jeden, no to piątkę dzieci mieliśmy. (...) Był to jeden z powodów rozstania. W przypadku Michała mamy też już przykład, że wcale te dzieci nie były gwarantem tego, że związek trwał. Zresztą w moim przypadku tak samo" - powiedziała Tajner.

Dominika Tajner ciepło wspomina wychowywanie dzieci wspólnie z Michałem Wiśniewskim. "Rola jest piękna"

Wówczas Michał Wiśniewski miał już czworo dzieci ze związków z Anną Świątczak i Mandaryną. Z kolei Dominika Tajner wychowywała swojego syna Maksymiliana. Patchworkowa rodzina świetnie się dogadywała i pomimo wielu obowiązków czy trudnych sytuacji udało im się stworzyć bezpieczną przestrzeń dla wszystkich dzieci. Była żona piosenkarza ciepło wspomina tamte czasy, choć - jak przyznaje - nie znosiła, gdy ktoś nazywał ją "macochą".

"Jedyne, co mi się nie podoba, to to słowo 'macocha', nie wiem, kto je w ogóle wymyślił. Ojczym i macocha, no przebrzydkie są te słowa. A rola jest piękna w zasadzie. To są dzieci. Jeżeli bierzesz sobie partnera z dziećmi, no to te dzieci poniekąd, może nie są twoimi dziećmi, no bo nie są, bo ich nie urodziłaś, ale z tobą przebywają i trzeba je pokochać. No jesteś taką drugą mamą" - skwitowała w rozmowie z Kozaczkiem.