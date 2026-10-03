Dom Taylor Swift wystawiono na sprzedaż! Za luksusową posiadłość trzeba słono zapłacić

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Hollywoodzkie wzgórza, zabytkowy dom i pamiątka po byłym partnerze gwiazdy. Rezydencja w Beverly Hills, w której Taylor Swift miała pracować nad jedną z najważniejszych płyt w swojej karierze, szuka nowego właściciela.

Dawny dom Taylor Swift w Beverly Hills, w którym powstał album „1989”, jest na sprzedaż za 8 mln dolarów. Zachowało się drzewo zasadzone przez Calvina Harrisa.
Posiadłość Taylor Swift została wystawiona na sprzedażJeff Kravitz / Instagram @pagesixhollywoodGetty Images

Sotheby's International Realty wystawiło na sprzedaż "Pillsbury Estate", dawny dom Taylor Swift. Cena posiadłości to niespełna 8 mln dolarów, czyli ponad 30 mln zł. Swift kupiła posiadłość w 2011 roku i sprzedała ją siedem lat później pewnemu małżeństwu. Nowi właściciele gruntownie ją wyremontowali i teraz chcą ją sprzedać.

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Tu narodziło się kultowe wydawnictwo Swift

Sam budynek pochodzi z 1927 roku. Dla fanów piosenkarki ważniejszy jest jednak rok 2014. Wtedy Swift miała tworzyć w posiadłości album "1989", z którego pochodzą między innymi "Shake It Off" i "Bad Blood". Ta płyta zmieniła ją z gwiazdy country w królową popu.

Obecni właściciele mają nadzieję, że ta atmosfera udzieli się kolejnym mieszkańcom: "Widać, że wydarzały się tu piękne rzeczy. Mam nadzieję, że kolejny mieszkaniec poczuje tu przypływ weny".

Po remoncie dom wygląda inaczej niż za czasów Swift, ale jedna pamiątka się zachowała. W ogrodzie wciąż rośnie drzewo oliwne, które zasadził Calvin Harris, szkocki DJ i były partner wokalistki.

Choć do słynnej Rodeo Drive jest stąd zaledwie kilka minut, pośrednik przedstawia nieruchomość jako zieloną oazę spokoju. Na terenie posesji regularnie pojawiają się nawet jelenie.

Co dostanie kupujący

Posiadłość zajmuje ponad 6000 m kw. Za bramą prywatny mostek prowadzi wprost do głównego budynku, w którym są cztery sypialnie i pięć łazienek. Na terenie stoi też osobny domek dla gości, a parking pomieści do ośmiu samochodów.

Na zewnątrz zaprojektowano miejsce do wypoczynku: z fontanną, strefą grillową i prywatnym boiskiem. Właściciel nie musi więc wyjeżdżać z posesji, żeby odpocząć albo spotkać się ze znajomymi.

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