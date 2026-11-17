Wielkimi krokami zbliża się 69. gala rozdania nagród Grammy. Uroczystość zaplanowano na 7 lutego 2027 r., lecz już poznaliśmy wszystkich nominowanych w blisko stu kategoriach "muzycznych Oscarów". O jedne z najbardziej prestiżowych statuetek w światowej branży powalczą w przyszłym roku m.in. Olivia Dean, Raye, Slayyyter, Phoebe Bridgers, Bruno Mars, ROSALÍA, Olivia Rodrigo czy Madonna.

Recording Academy, rozdająca nagrody Grammy, postanowiła wyróżnić także zmarłą w tym roku Dolly Parton. Legenda country ma szansę aż na trzy statuetki w dwóch kategoriach. Jury złożone z cenionych ekspertów doceniło zarówno muzyczne dokonania artystki, jak i jej osobistą opowieść o życiu i karierze scenicznej.

Dolly Parton została pośmiertnie uhonorowana trzema nominacjami do nagród Grammy

Dwie nominacje Parton zdobyła w kategorii Best Country Duo/Group Performance (Najlepsze wykonanie country przez duet lub grupę). Pierwszą za utwór "Butterfly", a drugą za wykonany w nowej aranżacji kawałek "Light of a Clear Blue Morning" (z udziałem artystów, takich jak Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah i Reba McEntire). Pierwsza wersja piosenki ukazała się w 1977 r. i była częścią płyty "New Harvest… First Gathering".

Trzecia nominacja przypadła wokalistce nie za utwór, a audiobook. "Star of the Show: My Life on Stage" to opowieść o życiu i karierze legendarnej Dolly. Premiera wydawnictwa odbyła się w zeszłym roku.

Jeszcze za życia Dolly Parton zdołała odebrać aż 10 nagród Grammy. W 2011 r. przedstawiciele Recording Academy uhonorowali ją statuetką za całokształt twórczości. Jej docenione piosenki, takie jak "Jolene" czy "I Will Always Love You" napisana dla Whitney Houston, na zawsze zapisały się w muzycznym kanonie i uchodzą za kultowe.

Dolly Parton zmarła w tym roku, po krótkiej walce z chorobą

Przypomnijmy, że Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 r. w wieku 80 lat. Jej śmierć była czymś niespodziewanym dla fanów i ogromną stratą dla całego świata muzyki. Wokalistka w swoich ostatnich miesiącach chorowała na nowotwór, utrzymując to w tajemnicy przed mediami.