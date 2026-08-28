Dolly Parton pracowała do końca życia. Menedżer ujawnia szczegóły

Informację o śmierci Dolly Parton przekazał w specjalnym nagraniu wideo Brin Seaver, siostrzeniec gwiazdy i syn Cassie Parton.

Wokalistka 19 stycznia tego roku skończyła 80 lat. Ceniona piosenkarka i ikona muzyki country zaczęła nagrywać mając zaledwie 13 lat, a już w latach 70. biła rekordy popularności.

Dolly Parton pracowała do końca. Wiemy, co z ostatnimi projektami

Jak podkreśla menedżer Danny Nozell w oświadczeniu rozesłanym do mediów, Parton była zaangażowana w swoją pracę aż do dnia śmierci. Przez ostatnie lata wspólnie z wybranym przez siebie zespołem przygotowywała także szczegółową mapę projektów, która ma wyznaczać kierunek działań związanych z jej twórczością przez kolejne dekady.

Wśród przedsięwzięć, które znajdowały się w różnych fazach rozwoju w chwili śmierci artystki, znalazły się m.in. widowisko z wykorzystaniem cyfrowego awatara Parton, dokument muzyczny, film biograficzny, serial dokumentalny oraz serial fabularny. Zespół gwiazdy pracował również nad animowanym serialem "Billy The Kid".

"Dolly pracowała aż do dnia swojej śmierci. Uwielbiała patrzeć, jak jej marzenia stają się rzeczywistością, i wiedzieć, że jej praca przynosi ludziom radość" - podkreślił Nozell. Jak dodał menedżer, zespół zamierza realizować również projekty, których Parton nie zdążyła doprowadzić do końca.

Zapowiedział jednocześnie, że fani mogą spodziewać się kolejnych premier muzyki, książek, produktów i kampanii publikowanych za pośrednictwem oficjalnych kanałów artystki. Według niego, w przypadku takich materiałów można mieć pewność, że Parton osobiście odcisnęła na nich swoje piętno.

Najważniejszym z projektów pozostaje jednak "Dolly: A True Original Musical", który stał się ostatnim wielkim przedsięwzięciem artystki. Mimo jej śmierci produkcja trafi na Broadway zgodnie z wcześniejszym planem. Pierwsze przedstawienia zaplanowano na 7 grudnia w St. James Theatre w Nowym Jorku, a oficjalna premiera odbędzie się 19 stycznia 2027 roku - w dniu, w którym Parton obchodziłaby 81. urodziny.

Musical wykorzystuje zarówno nowe utwory napisane przez Parton, jak i jej najbardziej znane piosenki, w tym "I Will Always Love You", "Jolene", "Coat of Many Colors" oraz "9 to 5". Produkcja miała światową premierę w 2025 r. w Nashville, rodzinnym mieście artystki, i opowiada jej historię za pomocą jej własnych słów oraz muzyki.