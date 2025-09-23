Doda zdradziła, ile bierze za udział w reklamie. Kwota zwala z nóg

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Dorota Rabczewska od dwóch dekad pozostaje jedną z najbardziej medialnych postaci polskiej sceny. Choć przez lata towarzyszyły jej liczne skandale i burzliwe związki, wciąż nie traci na popularności. Teraz zdradziła kulisy swoich kontraktów reklamowych.

Doda zdradziła w wywiadzie, ile bierze za udział w reklamie
Doda zdradziła w wywiadzie, ile bierze za udział w reklamieArtur Zawadzki/REPORTEREast News

Występy Dody od zawsze budzą zainteresowanie, a organizatorzy imprez wiedzą, że jej obecność oznacza dodatkowy rozgłos. Wokalistka już za kilka dni pojawi się na Roztańczonym PGE Narodowym, a jak donoszą media, za kilkuminutowy koncert otrzyma 50 tysięcy złotych. Do tego zapewniono jej pełen zestaw gwiazdorskich udogodnień: dwie garderoby, prywatną ekipę, catering oraz ochronę.

Zobacz również:

Rihanna i A$AP Rocky spodziewają się trzeciego dziecka
Pop

Partner Rihanny wyznał na temat ciąży piosenkarki. "Nie chcemy wiedzieć aż do porodu"

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Udział Dody zapewnia duże zasięgi

Równie chętnie jak na scenie, Rabczewska pojawia się w reklamach. Niedawno wystąpiła m.in. w kampaniach butelek filtrujących i jednej z platform zajmujących się dostawą jedzenia. Dla firm to pewna inwestycja- jej nazwisko gwarantuje, że kampania nie przejdzie bez echa.

"Ja za kampanię reklamową za rok nie schodzę poniżej miliona złotych, a analogicznie za pół roku - połowę mniej" - wyznała w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Nie zawsze chodzi o pieniądze

Choć kwoty robią wrażenie, sama Doda zaznacza, że czasem decydujący jest pomysł i artystyczny potencjał.

"Są kampanie, które są tak ciekawe i fascynujące, że zgadzam się na sześciomiesięczną reklamę. Taką mieliśmy np. z tą sztuczną inteligencją - tam było mnóstwo ikonicznych rzeczy" - dodała.

Natalia Przybysz przed „To Kraków tworzy metamorfozy”: Czekam na to, co mnie czekaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze