2 maja br. krakowskie Błonia zamieniły się w prawdziwe Morze Flag. Huczne obchody patriotycznego święta rozpoczęły się o godz. 10:00 i trwały aż do godz. 14:00. Uczestnicy zobaczyli kilka tysięcy biało-czerwonych flag, które stworzyły spektakularną instalację w kształcie konturów Polski - widoczną także z lotu ptaka. Uczestnicy widowiska mogli również usłyszeć występ Dody, która w specjalnym stroju wystąpiła przed Polakami.

Doda wykonała Hymn Polski. Internauci są jednogłośni

"Spełnię marzenie i życzenie mojego taty - wielkiego patrioty. Ja też jestem wielką patriotką, więc z przyjemnością zaśpiewam dla niego hymn i dla wszystkich was" - przekazała wcześniej artystka, zapowiadając swój występ.

Piosenkarka, wraz ze zgromadzonym tłumem, punktualnie o godz. 14:00 odśpiewała hymn naszego kraju. Pieśń wybrzmiała w specjalnej aranżacji, przygotowanej przez Stokłosa Collective Orchestra. Finał obchodów miał uroczysty charakter, a obecność Doroty Rabczewskiej przyciągnęła na Błonia tłumy.

Doda wykonała "Mazurka Dąbrowskiego" w białej sukni i biało-czerwonej pelerynie, przypominającej flagę narodową. Miała na sobie również czerwone, kwieciste kolczyki, czym podkreśliła dostojny charakter całego stroju.

Rozwiń

"Doda na Prezydenta!", "Przyznam szczerze, że ciary. Chciałbym, żeby w Polsce, tak jak chociażby w Stanach, częściej powierzano śpiewanie hymnu gwiazdom estrady. Powinna temu towarzyszyć duma, poczucie wyróżnienia i docenienia pracy oraz wkładu w polską kulturę", "Najpiękniejsze wykonanie, jakie słyszałam", "Ciarki, duma i serce na dłoni… tak się śpiewa dla ludzi, nie dla sceny", "Każdy Polak powinien to usłyszeć" - piszą internauci.

