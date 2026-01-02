Doda była jedną z gwiazd tegorocznej imprezy sylwestrowej w TVP i nie mogła przejść obojętnie obok komentarzy pojawiających się w sieci. Wielu internautów zwróciło bowiem uwagę na playback, z którego ich zdaniem korzystała część występujących. Doda, jako piosenkarka z wieloletnim doświadczeniem, przyznała, że na dużych imprezach jest to praktyka, która znacząco ułatwia produkcję wydarzenia.

Doda zabrała głos ws. playbacku na wielkich imprezach

Wokalistka udzieliła wywiadu "Telemagazynowi", w którym podkreśliła, że nie każdy artysta korzysta z playbacku. Często jest to jednak sposób na walkę z problemami technicznymi, które na imprezach sylwestrowych pojawiają się m.in. przez bardzo niskie temperatury czy ciągłe zmiany zespołów i artystów.

"Nie no oczywiście, że nie wszystkie występy są z playbacku. Wszystkie podkłady są z playbacku i wszyscy instrumentaliści grają z playbacku. Jest to niewykonalne, żeby każdy backline był podpinany na nowo, jeżeli artyści zmieniają się co trzy minuty. I też niewykonalne ze względu na pogodę, bo jeśli jest mróz, to rozstrajają się gitary. To jest po prostu abstrakcja kompletna" - ujawniła Doda.

Playback na koncertach telewizyjnych jest obowiązkowy? Doda zdradza, jak wygląda to w praktyce

Autorka hitu "Nie daj się" zwróciła uwagę na to, że wielu artystów chciałoby śpiewać na żywo, będąc pewnym swojego wokalu, lecz często nie mogą sobie na to pozwolić. Organizatorzy bowiem narzucają im opcję playbacku, wyjaśniając to większą kontrolą nad transmisją do telewizji.

"Bardzo często organizatorzy, właśnie ze względu na tę ciężkość w organizacji od strony muzycznej, proszą artystów, żeby to był full playback. Łatwiej jest im przetransmitować ten dźwięk w całości jako plik, niż na żywo próbować jakkolwiek te proporcje zmieniać, bo po prostu, jest to nieznośne dla widza czasami. Ale są artyści, którzy się upierają, bo chcą śpiewać na żywo i łatwo to rozpoznać bardzo" - powiedziała Doda.

