2 maja krakowskie Błonia zamienią się w prawdziwe Morze Flag. Huczne obchody patriotycznego święta rozpoczną się o godz. 10:00 i potrwają aż do godz. 14:00. Uczestnicy zobaczą kilka tysięcy biało-czerwonych flag, które stworzą spektakularną instalację w kształcie konturów Polski - widoczną także z lotu ptaka.

W centralnym punkcie symbolicznej mapy Polski rozstawiona zostanie scena, na której pojawi się gościni specjalna - Doda. Artystka, wraz ze zgromadzonym tłumem, punktualnie o godz. 14:00 odśpiewa hymn naszego kraju. Pieśń wybrzmi w specjalnej aranżacji, przygotowanej przez Stokłosa Collective Orchestra. Finał obchodów będzie więc miał niepowtarzalny, uroczysty charakter, a obecność wielkiej gwiazdy estrady z pewnością przyciągnie na Błonia tłumy.

Doda poinformowała o wyjątkowym występie. Zaśpiewa hymn Polski na obchodach Dnia Flagi w Krakowie

Doda poinformowała o wyjątkowym wydarzeniu w swoich mediach społecznościowych. W relacji na Instagramie zamieściła wideo, w którym przyznała, że nadchodzący występ ma dla niej wielkie znaczenie. Dodatkowo wie, że wykonany przez nią hymn, z pewnością ucieszy jej ojca.

"Spełnię marzenie i życzenie mojego taty - wielkiego patrioty. Ja też jestem wielką patriotką, więc z przyjemnością zaśpiewam dla niego hymn i dla wszystkich was" - przekazała artystka.

W dalszej części nagrania uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak ma wyglądać spektakularne wydarzenie na krakowskich Błoniach. "Zapraszam serdecznie na Błonia w Krakowie. O godzinie 14:00 wychodzę, wśród pięciu tysięcy flag z dronów. Ułożone w kształcie naszej pięknej Polski. Także no... nie mogę się doczekać" - podsumowała wokalistka.

Ogłoszenie Dody wywołało skrajne emocje wśród internautów. "Będzie pięknie" kontra "Litości"

Internauci prędko zareagowali na wieści o patriotycznym występie Dody. Okazuje się, że część osób zachwycona jest pomysłem odśpiewania przez piosenkarkę hymnu. Docenili jej gest i przywiązanie do tradycji. Inni z kolei zwracają uwagę na kontrowersyjność celebrytki i obawiają się, że jej wykonanie, nie uhonoruje polskiej pieśni w odpowiedni sposób.

"Odpowiednia kobieta na odpowiednim miejscu", "Dzięki za Pani postawę, ma pani wielkie serce", "Będzie pięknie", "Doda, daj czadu i uważaj na siebie! Jesteś wielka", "Doda, jesteś wybitną osobą", "Czekamy, odważna kobieto" - piszą zachwyceni fani na Facebooku.

"To będzie większa porażka od czasów Górniakowej", "To ona umie śpiewać?!", "Sepleniąca Rabczewska i hymn?", "Oby w odpowiednim stroju...", "Już się boję", "Ło matko...", "Litości", "Porażka, hymn z playbacku" - komentują z kolei sceptycy.

Blanka w "The Voice Kids" ujawniła, jak zarabiała pierwsze pieniądze! Jej mama nie miała pojęcia TVP