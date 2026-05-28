Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego w Opolu. "Ale mu przyłożyła"

W środę, 27 maja odbyła się oficjalna konferencja zapowiadająca 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Wydarzenie przyciągnęło przed obiektywy fotoreporterów i najgorętsze nazwiska polskiej estrady - na czerwonym dywanie zapozowały m.in. Doda, Majka Jeżowska czy Ania Wyszkoni. Sam festiwal, zaplanowany na 4-7 czerwca w Amfiteatrze Tysiąclecia, przyniesie widzom wiele muzycznych niespodzianek. Jedną z najważniejszych będzie specjalny, jubileuszowy recital Justyny Steczkowskiej, świętującej 30-lecie kultowej płyty "Dziewczyna Szamana".

Ralph Kaminski przypomina o Justynie Steczkowskiej

Gospodarzami konferencji TVP byli Gabi Drzewiecka oraz Ralph Kaminski. Wokalista po raz kolejny udowodnił, że potrafi skupić na sobie uwagę publiczności. Chociaż Justyna Steczkowska fizycznie nie wzięła udziału w spotkaniu z mediami, to właśnie ona - za sprawą Kaminskiego - stała się w pewnym momencie główną bohaterką wydarzenia.

Prowadzący zaprosił zgromadzone gwiazdy i przedstawicieli stacji do wzięcia udziału w nietypowej zabawie. Zaproponował zebranym "Gaja challenge", polegający na jak najdłuższym utrzymaniu wysokiego dźwięku z głośnego eurowizyjnego utworu Steczkowskiej. Zabawne próby naśladowania artystki uwiecznili na wideo dziennikarze oraz przedstawiciele stacji, a nagrania szybko trafiły do mediów społecznościowych.

Na tym jednak ukłony Kaminskiego w stronę piosenkarki się nie skończyły. W pewnej chwili wokalista rzucił ze sceny wymowne: "czy będzie sexy mama?", nawiązując do niedawno wydanego przeboju "Mamacita", który Justyna Steczkowska nagrała ze Skolimem.

Policzek od Dody

W sieci krąży również nagranie, na którym Ralph Kaminski rozmawia z Dodą. Gwiazda konfrontuje Ralpha o to, którą piosenkarkę uważa za bardziej pociągającą od niej. Gdy ten przekornie rzuca odpowiedź i wskazuje na Marylę Rodowicz, Doda wymierza mu bez zastanowienia w policzek. Internauci nie szczędzili żartów z całej sytuacji, pisząc: "Ale mu przyłożyła", "Zgłaszamy się do przykładania lodu", "To mogło zaboleć".

Całość była oczywiście wykonana w żartach, a artyści rozmawiali później o inicjatywie Dody, która pomaga schroniskom, zaopatrując je w najpotrzebniejsze zasoby oraz zachęcali do angażowania się w pomoc i dalszego nagłaśniania tematu.

