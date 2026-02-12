Wypuszczona po 2,5 roku muzycznej ciszy nowa piosenka inspirowana jest fragmentami "Pamiętnika" Dody. Te osobiste zapiski znajdą się też w trzyodcinkowym serialu dokumentalnym "Doda", który 20 lutego zadebiutuje na platformie Prime Video.

Za produkcję utworu "Pamiętnik" odpowiada Hotel Torino - twórcy stojący za brzmieniem albumu "Aquaria" (2022).

Premierze singla towarzyszy teledysk (ponad 130 tys. odsłon w ciągu 12 godzin) w reżyserii Mac Adamczaka, stanowiący wizualne dopełnienie tej historii. Oprócz Dody w klipie możemy zobaczyć modela Michała Kota oraz jej dwa pieski: Wolfiego i Foxy.

"Bardzo intymny, ważny, szczery i 'nagi'" - mówi sama Doda o utworze "Pamiętnik".

Doda odsłania nieznaną dotąd stronę w dokumentalnym serialu

W serialu "Doda" twórcy sięgnęli po m.in. nieznane dotąd fragmenty osobistych pamiętników wokalistki i wyznania czołowych osobowości show-biznesu, wprowadzając widzów w świat jednej z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny rozrywkowej. "To opowieść o kulisach sławy, medialnych nagonkach i emocjonalnej cenie sukcesu, a także o odporności, samotności, presji oczekiwań i cenie, jaką płaci się za życie w świetle reflektorów" - czytamy w zapowiedzi produkcji.

Wypowiadają się m.in. Nina Terentiew i Edward Miszczak (obecnie czołowe postaci Polsatu), dziennikarka i komentatorka polskiego show biznesu - Karolina Korwin-Piotrowska, reżyserka i piosenkarka - Maria Sadowska, wieloletnia menedżerka Dody - Maja Sablewska, założyciel zespołu Virgin - Tomasz Lubert, pierwszy chłopak Doroty - Damian Pikus, wokalistka Justyna Steczkowska, reżyser musicali i choreograf - Janusz Józefowicz, lider i założyciel Ich Troje - Michał Wiśniewski.

Reżyserią serialu zajęła się Eliza Kubarska, doświadczona dokumentalistka, autorka nagradzanych filmów: "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia Wyprawa", "Badjao. Duchy z morza", "K2. Dotknąć nieba" i "Ściana Cieni".

