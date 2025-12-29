Doda, choć na swój sukces w show-biznesie zapracowała sama, często podkreśla w wywiadach, jak wiele zawdzięcza rodzinie. Bliscy są dla niej niezmiernie ważni, co szczególnie odczuwa w okresie świątecznym. Choć niejednokrotnie przyznawała, że nie jest fanką Bożego Narodzenia, te uroczyste dni stara się spędzać z rodzicami. W momencie, w którym Paweł oraz Wanda zachorowali, artystka uświadomiła sobie, że czas spędzany z nimi jest bezcenny.

Pomimo wielu obowiązków zawodowych i napiętego grafiku Doda spędza z Rabczewskimi wiele czasu, czym często chwali się w mediach społecznościowych. Regularnie dzieli się z fanami kadrami oraz nagraniami, na których możemy zobaczyć jej bliskich. W tegoroczne święta Bożego Narodzenia piosenkarka ponownie zagościła w swoim rodzinnym domu w Ciechanowie, skąd opublikowała zdjęcie prosto z łóżka, gdzie wypoczywała z pieskiem i tatą.

Doda odziedziczyła zamiłowanie do sportu po ojcu

Doda od kilku dekad zachwyca swoich fanów nie tylko umiejętnościami muzycznymi i spektakularnymi koncertami, lecz także swoim nieskazitelnym wyglądem i dopracowaną sylwetką. W wywiadach gwiazda przyznaje, że formę udaje jej się utrzymać dzięki zdrowej diecie i aktywnemu trybowi życia, choć genetyka również jest znacząca. To ojciec piosenkarki - Paweł Rabczewski - nauczył córkę zamiłowania do sportu. Sam jest bowiem uznanym sztangistą, który w latach 90. odnosił sukcesy nie tylko w Polsce, ale i za granicą (zdobywał m.in. medale mistrzostw świata czy Europy).

Doda pokazała archiwalne zdjęcie babci. "Genów nie wydłubiesz"

Okazuje się, że "dobre geny" przekazał artystce nie tylko jej tato, lecz wszystko zaczęło się jeszcze jedno pokolenie wcześniej. Przy okazji świąt i odwiedzin w domu rodzinnym Doda pochwaliła się na Instagramie archiwalnymi fotografiami swojej babci. Kobieta pochodziła z Wilna i - jak stwierdziła rodzina piosenkarki - to właśnie po niej autorka hitu "Nie daj się" miała odziedziczyć urodę oraz charyzmę.

"Moja babcia, czyli mama taty (…). Pełna ekstrawagancja, luz, obnażanie się. Na pełnej. W tamtych czasach - niczym się nie przejmowała" - podsumowała Doda w filmiku na Instagramie.

Przy jednym z czarno-białych zdjęć przodkini Doda zamieściła jeszcze wymowny podpis. "Genów nie wydłubiesz" - napisała wokalistka, żartując ze swojego podobieństwa do babci.

Doda pokazała zdjęcie babci z młodości Instagram @dodaqueen materiał zewnętrzny

Babcia Dody na archiwalnym zdjęciu Instagram @dodaqueen materiał zewnętrzny

Smolasty szykuje się na sylwestra w Polsacie. "2026 rok będzie mocny pod względem sfery muzycznej" INTERIA.PL