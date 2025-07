"Dame Un Grrr" w zaledwie tydzień zgromadziło 1,2 miliarda wyświetleń na TikToku. Imponujące liczby na tym się nie kończą - nagrania mają miliony polubień, udostępnień i komentarzy. Setki influencerów z całego świata dołączyły do ruchu "Dame Un Grrr", tworząc własne materiały do kultowego już wersu "Give Me A GRRR". Swoje wideo przygotowali też m.in. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski , czyli para prowadzących "halo tu Polsat" .

Za piosenką "Dame Un Grrr" stoją zamaskowany producent Fantomel i rumuńska wokalistka Kate Linn . Nad wspólnym numerem pracowali razem w studiu w Bukareszcie. Długo oczekiwany teledysk do utworu właśnie trafił do sieci.

Wokalistka zyskała międzynarodową popularność dzięki takim hitom jak "Your Love", "Thunderlike" i "On My Way", gromadząc ponad 200 milionów streamów