Działający od 1967 r. zespół Ricchi e Poveri (przyjęta rok później ta nazwa oznacza "Bogaci i biedni") to jedna z najpopularniejszych grup z Włoch. Formacja na całym świecie sprzedała ponad 22 mln płyt, a status przebojów zyskały m.in. piosenki "Se m'innamoro", "Acapulco" i "Sarà perchè ti Amo".

W Polsce największą popularnością cieszą się z kolei "Acapulco", "Made in Italy", "Mamma Maria" i "Sarà perchè ti Amo". Szczególnie piosenka "Mamma Maria" jest zapewne znana wszystkim uczestnikom polskich wesel, gdyż to obowiązkowa pozycja właśnie na tych imprezach.

W połowie 2025 r. zespół udostępnił na swoim kanale "Sarà perchè ti Amo" w postaci tekstowego wideo w językach polskim, francuskim, hiszpańskim, węgierskim i angielskim. To właśnie polska wersja zanotowała ponad 3,4 mln odsłon, bijąc pozostałe wersje na głowę (drugą najpopularniejszą jest węgierska z wynikiem 217 tys.).

"Choć finansowo jesteście biedni, to macie bogatą duszę i bogactwo pomysłów" - tak tłumaczył nazwę autor tekstów i kompozytor Franco Califano, który odpowiadał za styl zespołu.

Ricchi e Poveri: Romanse i skandale

Zespół tworzyli Angela Brambati, Angelo Sotgiu (gitara, saksofon), Frano Gatti (gitara, klawisze) i Marina Occhiena. Cała czwórka odpowiadała za partie wokalne.

Jako jeszcze bardzo młodzi ludzie Angela i Angelo się zaręczyli, jednak ich związek się rozpadł. Brambati wyszła za mąż za Marcelo Brocherela, a w 1976 r. na świat przyszedł ich syn Luca. Z kolei Angelo Sotgiu poślubił Nadię (mają dwoje dzieci).

To z mężem Angeli Brambati wiąże się towarzyski skandal, który mocno wpłynął na historię kwartetu. Przed festiwalem w San Remo w 1981 r., podjęta została decyzja o wykluczeniu ze składu Mariny Occhieny. Okazało się, że wokalistka miała romans z Brocherelem. Marina początkowo próbowała z pomocą prawników wrócić do zespołu, jednak ostatecznie ustąpiła i postawiła na swoją karierę solową.

Jeszcze jako kwartet Ricchi e Poveri wystąpili na Eurowizji 1978, zajmując 12. miejsce z piosenką "Questo amore". Zespół regularnie występował na festiwalu w San Remo, stając się jedną z ikon włoskiej piosenki.

Franco Gatti odszedł z grupy w 2016 r., swoją decyzją tłumacząc wiekiem i żałobą po nagłej stracie 22-letniego syna. "Zostaniemy na scenie, ponieważ to jest nasze życie" - mówili wówczas Angela Brambati i Angelo Sotgiu.

Z okazji 50-lecia debiutu w San Remo Ricchi e Poveri wrócili na koncerty w oryginalnym składzie (lata 2020-21). W październiku 2022 r. w wieku 80 lat zmarł Franco Gatti.

Angelo Sotgiu i Angela Brambati (Ricchi e Poveri) - Rzym, 14 grudnia 2024 r. Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images Getty Images

Ricchi e Poveri na kolejnych koncertach w Polsce

Duet nie zamierza składać broni, wypuszczając kolejne piosenki (w 2024 r. ponownie wzięli udział w festiwalu San Remo) i regularnie odwiedzając fanów na koncertach. Angelo Sotgiu 22 lutego skończył 80 lat. Jego partnerka z zespołu w październiku świętować będzie 79. urodziny.

Zespół w tym roku trzykrotnie pojawi się w Polsce. 18 lipca będzie jedną z gwiazd festiwalu I Love Italia w Sopocie (wystąpi także m.in. Al Bano). Kolejne koncerty duetu odbędą się w Krakowie (Tauron Arena, 20 października) i Wrocławiu (Hala Orbita, 22 października).

