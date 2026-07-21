Rafał Brzozowski to popularny polski piosenkarz, znany m.in. z hitu "Tak blisko", swojego udziału w Eurowizji 2021 z utworem "The Ride" oraz prowadzenia programu "Jaka to melodia?" w TVP. Prywatnie gwiazdor przez osiem lat związany był z modelką i wicemiss Polonia - Anną Tarnowską. W 2021 r. media obiegły wieści o rozstaniu pary. Piosenkarz przyznawał później w wywiadach, że trudno było pozbierać mu się po tej relacji i miesiącami leczył złamane serce. Był to dotychczas jedyny publiczny związek 45-latka.

Rafał Brzozowski długo przeżywał rozstanie. Teraz znów jest szczęśliwie zakochany

Niedawno gwiazdor udzielił wywiadu "Faktowi", w którym potwierdził, że znów jest szczęśliwie zakochany. Brzozowski długo ukrywał wieści o nowym związku, bowiem stara się za wszelką cenę chronić prywatność swojej ukochanej. Na próżno szukać w sieci ich wspólnych zdjęć ze ścianek czy branżowych eventów. Wizerunku wybranki artysty nie znajdziemy też w jego mediach społecznościowych.

"Jest ktoś przy mnie, kto daje mi poczucie wielkiej stabilizacji, bezpieczeństwa, spokoju, radości, poczucie, że mogę pracować i się rozwijać, to tak. I to jest ta moja strefa prywatna, którą chcę dla siebie zostawić. Jeżeli miałbym coś osobiście zakomunikować światu, to na pewno zrobię to w formie jakiegoś krótkiego oświadczenia, by też nie trzymać jakichś spekulacji. Jedyne, czego mi się w życiu nie udało zrobić, to założyć rodzinę. Tego po prostu mi się nie udało stworzyć, ale myślę, że przychodzi taki czas, że powoli jestem na to gotowy" - opowiadał w rozmowie z "Faktem".

Medialne doniesienia o ślubie Rafała Brzozowskiego! Piosenkarz powie sakramentalne "tak" za mniej niż dwa tygodnie?

Pudelek dotarł właśnie do informacji, według których Rafał Brzozowski wraz z ukochaną ma w najbliższej przyszłości stanąć na ślubnym kobiercu! Sakramentalne "tak" para ma rzekomo powiedzieć już 1 sierpnia, w jednym z warszawskich kościołów. Jak wynika z doniesień portalu, pomimo cenionej przez kobietę prywatności, para młoda planuje huczną ceremonię. Odbędzie się tradycyjne, polskie wesele, z dziesiątkami gości.

Pudelek przekazuje, że wśród zaproszonych na ślub i wesele miało znaleźć się sporo ważnych osobistości z polskiego show biznesu. Jedną z gościń podobno będzie koleżanka z branży Rafała Brzozowskiego, Edyta Górniak. Piosenkarz zaprzyjaźnił się z legendarną artystką kilka lat temu, podczas wspólnej pracy m.in. na planie programu "Jaka to melodia?" oraz w trakcie przygotowań do Eurowizji. Na liście gości ma nie zabraknąć także Joanny i Jacka Kurskich, czyli byłej szefowej "Pytania na Śniadanie" i prezesa Telewizji Polskiej.