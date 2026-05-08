Finał "Farmy" za nami. Aksel Rumenov może cieszyć się tytułem najlepszego farmera, a podczas finału wystąpiła Diiya, która w Polsacie dała show na miarę równie zaangażowanej farmerki - wykonała utwór "Samo się nie stanie" w towarzystwie stogów siana, grabi i suto zastawionego wiejskiego stołu. Nadal niewielu wie jednak, kim jest wokalistka i jak zasłynęła.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż muzyka piosenkarki wyróżnia się połączeniem tradycyjnych motywów ludowych z elementami popu i rapu. Diiya sama przyznaje, że jej góralskie korzenie są źródłem inspiracji. Niektórzy nazywają ją prekursorką nowej fali muzyki, która łączy folklor z nowoczesną produkcją.

Diiya wystąpiła na "Farmie". Kim jest piosenkarka?

"Wychowałam się na Podkarpaciu, w otoczeniu słowiańskich melodii i ludowych opowieści, które do dziś kształtują moje brzmienie. Lubię kontrasty - surową energię współczesnych gatunków i melancholię dawnych melodii. Moje utwory czerpią z tych dwóch światów, tworząc coś, co jest jednocześnie świeże i znajome.

Eksperymentowanie z brzmieniem i emocjami to dla mnie kluczowy element tworzenia. Folkowe inspiracje splatają się w mojej muzyce z nowoczesną produkcją, nadając jej unikalny charakter. Każda piosenka to historia - czasem opowiedziana z przymrużeniem oka, czasem z nutą nostalgii, ale zawsze autentyczna" - tak przedstawia się Diiya na swojej oficjalnej stronie.

Pod pseudonimem Diiya kryje się młoda Klaudia Opoka. Wokalistka została obwołana "jedną z najciekawszych nowych twarzy na polskiej scenie muzycznej". Największą popularność dała jej współpraca z Tribbsem, trenerem "The Voice Kids" - piosenka "W moim ogródecku" ma ponad 18 mln odsłon. Z kolei "Naiwna dziewucha" przekroczyła 7,6 mln.

Ostatni wywiad Alicji Szemplińskiej przed Eurowizją. "Ci ludzie się nie boją" INTERIA.PL

Relacja z Next Fest 2026: Znowu nie tam, gdzie planowałem Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL