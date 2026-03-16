98. ceremonia wręczenia Nagród Akademii Filmowej za nami. Gala przyznawania prestiżowych statuetek przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej odbyła się 15 marca 2026 w Dolby Theatre w Los Angeles i, poza liczbą dopracowanych wieczorowych kreacji, zachwyciła zarówno wyborem najlepszych osób związanych ze sztuką filmową, jak i zaintrygowała kolejnymi wielkimi porażkami. Jedną z nich ponownie zaliczyła Diane Warren, która ustanowiła tym samym nowy, niechlubny rekord w historii Akademii.

Diane Warren znowu opuściła Oscary bez nagrody. Wokalistka już się do tego przyzwyczaiła

Diane Warren to kompozytorka znana m.in. ze współpracy z Whitney Houston, Celine Dion, Aerosmith, Cher, Ace of Base i Toni Braxton. 69-letnia Amerykanka ma na koncie aż 33 piosenki, które trafiły do Top 10 listy przebojów "Billboardu".

To ona napisała takie hity, jak m.in. "If I Could Turn Back Time" Cher, "Because You Loved Me" Celine Dion, "I Don't Want to Miss a Thing" Aerosmith czy "Un-Break My Heart" Toni Braxton. Jej utwory śpiewały też takie gwiazdy, jak m.in. Taylor Swift, Christina Aguilera, Britney Spears, Elton John, Bryan Adams, Barbra Streisand, Rod Stewart, Mariah Carey, Lady Gaga, Carrie Underwood, Michael Bolton, Chicago i Aaliyah.

Choć wkład wokalistki w świat popkultury jest niepodważalny, artystka nigdy nie wygrała Oscara za swoje osiągnięcia. Była nominowana tyle razy, iż ustanowiła nawet niesławny rekord największej liczby nominacji w stosunku do niewygranych. Nikt inny w historii Oscarów nie był nominowany częściej do tej prestiżowej nagrody w kategorii dla najlepszej filmowej piosenki. Od kilku lat eksperci mówią wprost o "klątwie", bo Diane Warren ani razu nie zamieniła nominacji na statuetkę.

Pierwszą nominację do Oscarów w kategorii najlepsza piosenka filmowa zdobyła w 1987 roku z nagraniem "Nothing's Gonna Stop Us Now" w wykonaniu grupy Starship z filmu "Manekin". Wówczas statuetka powędrowała do Franke'a Previte'a, Johna DeNikoli i Donalda Markovitza za "(I've Had) The Time of My Life" z filmu "Dirty Dancing" (śpiewał duet Bill Medley i Jennifer Warnes).

Nominacje powtarzały się regularnie, szczególnie w końcówce lat 90. (rok po roku od 1996 do 1999) i w ostatniej dekadzie - od 2014 roku tylko raz zdarzyło się, że nie została doceniona przez Akademię. W ostatecznym głosowaniu jednak nagrody zawsze wędrowały do kogoś innego. Do tego stopnia, że w 2022 roku Diane Warren została wyróżniona Oscarem Honorowym, który ostatecznie nie wlicza się w kategorie nagród "galowych".

Diane Warren była nominowana za piosenkę "Dear Me" (pochodzi z dokumentu "Diane Warren: Relentless"), jednak i tym razem obeszła się smakiem. Statuetka powędrowała do zespołu HUNTR/X i ich piosenki "Golden" z "K-popowych łowczyń demonów". "Cóż, przynajmniej jestem konsekwentna! I ustanowiłam dziś nowy rekord!! Ale znacie mnie, wrócę, jeśli tylko będziecie mnie chcieli!" - skomentowała artystka w swoich social mediach.

