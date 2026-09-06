W Polsce grupa Depeche Mode cieszy się niezwykłą popularnością od niemal samego początku istnienia - po raz pierwszy zagrali w naszym kraju 30 lipca 1985 roku na Torwarze w Warszawie (w składzie byli wówczas Alan Wilder, Andy Fletcher, Martin Gore i Dave Gahan), a oklaskiwało ich wtedy ok. 10 tys. fanów. Był to początek subkultury depeszowców nad Wisłą, a całość obrosła legendą.

"Warszawa była całkiem szara, przed sklepami stały kolejki. Pamiętam nasz tandetny hotel z okropnym, ale zabawnym zespołem kabaretowym i establishment pijący wyłącznie nielegalną whisky" - opowiadał Alan Wilder, już po powrocie z Polski, w jednym z wywiadów udzielonych zachodniej prasie.

Przypomnieniem tamtych wydarzeń był specjalny box "Depeche Mode Iron Curtain / Warsaw 1985", którego głównym elementem jest książka autorstwa Leszka Gnoińskiego i Marcina "Martini" Cywińskiego. Ten drugi - ceniony badacz fenomenu Depeche Mode - napisał książkę "Depeche Mode. W deszczu eXcytacji", która opowiada kulisy pamiętnego występu Brytyjczyków na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie, do którego doszło 2 września 2001 r. w ramach trasy promującej płytę "Exciter".

Depeche Mode i fani w Warszawie przemoknięci do suchej nitki

Wspomniana książka, licząca ok. 350 stron, ukaże się jesienią nakładem wydawnictwa Black Points. Dokładnie w 25. rocznicę koncertu w Warszawie ruszył preorder. Tylko egzemplarze zamówione w premiowanej przedsprzedaży posiadają swój unikalny numer, co uczyni je niepowtarzalnymi (o ich przydzieleniu decyduje kolejność złożonych i opłaconych zamówień), a do przesyłki ponadto dodany zostanie (gratis) zestaw trzech kolekcjonerskich przypinek (tzw. button) nawiązujących do tematyki książki i opisywanego w niej wydarzenia. Wysyłki zamówionych w ten sposób egzemplarzy realizowane będą w listopadzie.

"Mija już 25 lat, a tamten legendarny koncert Depeche Mode na stołecznym Służewcu wciąż rozpala serca polskich fanów tak samo mocno. To nie jest zwykła opowieść o muzyce. To podróż do czasów, które bezpowrotnie minęły, ale wciąż są żywe, we wspomnieniach i emocjach. Był to jeszcze świat bez smartfonów, bez wszechobecnego internetu i instant-relacji" - czytamy w informacji o książce.

"Ostatni moment, w którym ta wielka legenda muzyki elektronicznej spotkała się z polską publicznością niemal w pełni analogowo - wielu fanów wniosło ze sobą aparaty na klisze, a relacje o wydarzeniu, w którym uczestniczyli przeczytali następnego dnia na łamach papierowej prasy. A co w nich znaleźli? Że pogoda storpedowała wydarzenie. Że fani brodzili w błocie niczym na amerykańskim Woodstock. Że utwory z promowanego właśnie 'Excitera' chwyciły. Że parasole zasłaniały widok, sektory pękły w szwach i rozlały się nie zważając uwagi na rozdzielające je płotki, a zespół... stanął na wysokości zadania" - dodaje wydawnictwo.

Kulisy pamiętnego koncertu Depeche Mode w Warszawie. Unikatowe wspomnienia

Marcin "Martini" Cywiński - obecny wtedy po obu stronach barierek - zabierze czytelników za kulisy tego wydarzenia, począwszy od przylotu Depeche Mode do Polski po opuszczenie kraju, a także opowie o kolejnych koncertach trasy promującej album "Exciter".

W książce znajdą się m.in. nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia z samego koncertu oraz pobytu zespołu w stolicy, unikalne fakty, smaczki produkcyjne, wspomnienia pracowników hotelu i Służewca, relacje uczestników, różne ciekawostki oraz reprodukcje fascynujących materiałów z epoki.

Wypukłe krople na okładce nie pozwalają zapomnieć, co tamtego dnia zdominowało to wydarzenie.

Płyta "Exciter" przyniosła single "Dream On", "I Feel Loved", "Freelove" i "Goodnight Lovers". Na całym świecie sprzedano ponad 3 mln egzemplarzy. Trasa promująca ten album liczyła 84 koncerty w 24 krajach, na które przyszło ok. 1,5 mln fanów.