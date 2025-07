Demi Lovato przez wiele lat była gwiazdą Disneya. Zdobyła główną rolę w kultowej produkcji "Camp Rock", a następnie zagrała w "Programie ochrony księżniczek". Była również gwiazdą własnego serialu Disneya "Słoneczna Sonny", który stał się jednym z najpopularniejszych sitcomów 2009 roku. Albumy "Unbroken", "Demi", "Confident" i "Tell Me You Love Me" stały się najpopularniejszymi wydawnictwami Lovato, a potwierdza to kumulacja milionowych odsłuchań. Piosenka "Fast" zapowiada nowy rozdział w twórczości gwiazdy, który ma się rozpocząć 1 sierpnia br., jednak nie wszyscy są zachwyceni.