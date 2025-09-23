Sławomir Uniatowski to słynny polski wokalista i kompozytor, który zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w 4. edycji programu "Idol". Zajął w finale talent show drugie miejsce i rozwinął swoją karierę muzyczną koncertując oraz nagrywając autorskie utwory. Piosenkarz słynie z wszechstronności i poruszających interpretacji kultowych przebojów. W ramach festiwali i przeglądów piosenki chętnie sięga po repertuar Zbigniewa Wodeckiego, Adrzeja Zauchy czy innych legendarnych artystów, a jego wykonania z łatwością skradają serca Polaków.

Przygoda w "Idolu" to nie jedyny telewizyjny epizod artysty. Sławek Uniatowski w 2019 r. pojawił się na ekranach również dzięki serialowi TVP "M jak miłość", gdzie przez kilka następnych lat wcielał się w rolę Leszka Krajewskiego. Dekadę temu spróbował swoich sił także w tanecznym show Polsatu!

10 lat temu wziął udział w "Tańcu z gwiazdami". Z początku nie chciał się zgodzić!

W 2015 r. wokalista został uczestnikiem jesiennego wydania programu "Taniec z gwiazdami". Trenował pod okiem Magdaleny Soszyńskiej, jednak jego przygoda na parkiecie bardzo szybko się zakończyła. Decyzją głosujących widzów oraz jury muzyk jako pierwszy ze wszystkich pożegnał się z treningami oraz występami.

Niedawno Sławek Uniatowski powrócił wspomnieniami do udziału w "Tańcu z gwiazdami". W rozmowie z Plotkiem zdradził kulisy tanecznego przedsięwzięcia. Okazuje się, że gwiazdor z początku nie chciał wystąpić w show Polsatu! Był sceptycznie nastawiony do całego pomysłu, jednak za namową swojego agenta, przystał na propozycję twórców.

"Na początku odrzuciłem propozycję udziału w programie. Nie byłem przekonany, czy to dla mnie" - stwierdził Uniatowski. "Zadzwonił do mnie mój agent w środku nocy i powiedział, że śniło mu się, że wygram. Podpisałem kontrakt. Kiedy spojrzałem na mój podpis, przypomniał mi się żart o starym jamniku, który budzi swojego pana w środku nocy, mówiąc: 'Sprzedaj wszystko i postaw na mnie w wyścigu chartów'" - dodał wokalista.

Sławek Uniatowski odpadł już w pierwszym odcinku! "Agent płakał"

Gdy piosenkarz odpadł na bardzo wczesnym etapie programu najbardziej zaskoczony był właśnie jego agent. Nie spodziewał się, że gwiazdorowi pójdzie na parkiecie aż tak kiepsko. "Odpadłem w pierwszym odcinku. Agent płakał" - wspomina po dziesięciu latach Uniatowski, z nutą ironii w głosie.

Lanberry zatańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami" w Polsacie. "Ja teraz chcę w to iść" INTERIA MUZYKA INTERIA.PL