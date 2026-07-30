Decyzja BTS zszokowała fanów na całym świecie. "Dziękujemy wszystkim"

Informację przekazali wszyscy członkowie BTS, publikując w mediach społecznościowych jednakowe oświadczenie. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V oraz Jungkook potwierdzili, że tym razem całkowicie wycofują się z procesu przyznawania najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu muzycznego.

"Zdecydowaliśmy, że w tym roku nie będziemy zgłaszać naszej muzyki do Grammy. Mamy nadzieję, że będzie słuchana i kochana za to, czym jest, zamiast być dzielona według regionu lub języka. Dziękujemy ARMY oraz wszystkim, którzy zawsze są z nami" - napisali.

Choć grupa nie użyła słowa "bojkot", właśnie w ten sposób decyzję BTS określa wielu fanów i komentatorów. Muzycy nie ograniczyli się bowiem do rezygnacji z jednej kategorii, ale postanowili nie zgłaszać "Arirang" również do rywalizacji o Album Roku, a promujących go utworów do walki o Piosenkę Roku czy Nagranie Roku.

Dla zespołu jest to wyraźna zmiana podejścia. BTS otrzymali dotychczas pięć nominacji do Grammy, jednak ani razu nie zdobyli statuetki. Jeszcze kilka lat temu członkowie grupy otwarcie mówili, że zwycięstwo w plebiscycie pozostaje jednym z ich największych zawodowych celów.

Grammy stworzyły osobną kategorię dla azjatyckiego popu

Źródłem sporu jest Best Asian Pop Music Performance, czyli nowa nagroda za najlepsze wykonanie azjatyckiej muzyki pop. Kategoria zadebiutuje podczas gali w 2027 roku i ma obejmować między innymi K-pop, J-pop oraz C-pop.

Zgodnie z regulaminem zgłoszony utwór musi zawierać znaczącą część wykonywaną w jednym lub kilku językach azjatyckich. Piosenki nagrane wyłącznie po angielsku nie będą mogły rywalizować o tę statuetkę, nawet jeżeli wykonują je artyści pochodzący z Azji.

Właśnie te zasady wzbudziły największe kontrowersje. Część odbiorców uważa, że nowa nagroda w końcu zapewni azjatyckim wykonawcom należne miejsce podczas gali, która przez lata rzadko dostrzegała ich sukcesy. Inni obawiają się jednak, że może stać się wygodnym sposobem na kierowanie K-popowych gwiazd do osobnej części konkursu, z dala od najważniejszych kategorii.

Dyskusję dobrze pokazuje przypadek BTS. "Arirang" już samym tytułem nawiązuje do tradycyjnej koreańskiej pieśni, a na płycie nie brakuje odwołań do kultury kraju, z którego pochodzi grupa. Jednocześnie część materiału została nagrana po angielsku. Tak jest między innymi w przypadku singla "Swim", który nie spełnia warunków nowej kategorii.

Szef Grammy odpowiedział na decyzję BTS

Harvey Mason Jr., dyrektor generalny Recording Academy, przyznał, że jest mu przykro z powodu rezygnacji zespołu, ale zapewnił, że szanuje jego stanowisko. Jednocześnie nie zgodził się z zarzutem, że nowa kategoria ma oddzielać azjatyckich wykonawców od reszty branży.

"Jako twórca muzyki rozumiem i szanuję decyzję BTS, ale chcę wyjaśnić coś, co zdaje się ginąć w tej dyskusji. Kategoria azjatyckiego popu powstała po to, by docenić bogactwo, różnorodność oraz niezwykły rozwój muzyki popularnej tworzonej w Azji" - przekazał.

Mason podkreślił, że w głosowaniu bierze udział około 15 tys. członków Akademii, a dodawanie kolejnych kategorii ma pozwolić im zauważyć większą liczbę wykonawców.

"Więcej kategorii oznacza więcej docenionej pracy. Nigdy nie chodzi nam o dzielenie artystów, lecz o poszerzanie grona tych, którzy otrzymują należną uwagę" - zaznaczył.

Szef Grammy przypomniał przy tym, że nominacja w kategorii gatunkowej nie blokuje drogi do najważniejszych wyróżnień. Ten sam utwór nadal może zostać zgłoszony między innymi jako Piosenka Roku lub Nagranie Roku, natomiast album może równocześnie walczyć o główną statuetkę.

BTS rezygnują mimo ogromnego sukcesu

"Arirang" jest pierwszym wspólnym albumem BTS po kilkuletniej przerwie związanej z obowiązkową służbą wojskową członków zespołu. Wydana w marcu płyta natychmiast trafiła na pierwsze miejsca zestawień w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i Japonii.

Dużym przebojem okazał się również "Swim", który dotarł na szczyt listy Billboard Hot 100. Sukces materiału sprawił, że BTS byli wymieniani wśród wykonawców mogących odegrać ważną rolę podczas Grammy 2027.

Dla fanów szczególnie bolesny pozostaje fakt, że grupa mimo pięciu nominacji nadal nie ma na koncie statuetki. Dopiero podczas ostatniej edycji "Golden" z filmu "KPop Demon Hunters" zostało pierwszym nagraniem wykonawcy K-popowego nagrodzonym przez Akademię.

ARMY w większości poparli decyzję swoich idoli, choć w komentarzach nie brakuje również opinii, że BTS mogli zaprotestować przeciwko nowej kategorii, nie rezygnując jednocześnie z walki o pozostałe nagrody. Zwolennicy ruchu grupy odpowiadają, że właśnie całkowite wycofanie "Arirang" nadaje temu gestowi odpowiednią wagę.

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