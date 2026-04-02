Działający od 1997 roku Sami mają na koncie trzy płyty długogrające, które przyniosły takie przeboje, jak: "Lato 2000" z pamiętnym refrenem "Słońce świeci nad nami", "Zakręć mnie", "Znaczek" czy "Sernik".

Przez zespół przewinęli się m.in. Piotr Kupicha (lider grupy Feel grał tu na gitarze), Ireneusz Loth (były perkusista formacji Kat oraz Kat & Roman Kostrzewski), Anita Maroszek (wokalistka projektu Pilar), Piotr Radecki (gitarzysta Maryli Rodowicz) czy Adrian Fuchs (były perkusista Cree).

Śpiewał w grupie Sami, teraz debiutuje solo. Kim jest Pinocci?

Od 2017 r. za mikrofonem występował Kajetan Balcer, dziś już poza zespołem rozwijający solową karierę jako Pinocci. Jego debiutem na własny rachunek jest piosenka "Czarne serce" opowiadająca o emocjonalnej stracie.

"Na nagrobku mojego dziadka - dzięki którego przodkom noszę nazwisko Pinocci - wyryty jest napis: 'Piękni ludzie nie biorą się znikąd'. Moja piosenka również nie wzięła się znikąd. To ubrana w dźwięki i słowa żałoba po stracie relacji. To rachunek sumienia i - wydające się marzeniami ściętej głowy - pragnienia" - opowiada Pinocci.

Do nagrania powstał teledysk złożony m.in. z archiwalnych zdjęć Tychów - rodzinnego miasta wokalisty. Dzięki wykorzystaniu technologii AI fotografie zostały "ożywione", tworząc wizualną historię pamięci miejsca i osobistej przemiany Pinocciego. "Jestem przeszczęśliwy, że 'niemy krzyk', o którym śpiewam, w końcu ma szansę być usłyszany, a nawet obejrzany" - mówi autor.

Za całościową realizację wideo odpowiada Radosław Bereś (Ace of Art). Produkcją muzyczną singla zajął się Michał Wala z Wally Studia w Pszczynie.

Pinocci ma na koncie współpracę m.in. z Rahimem i duetem Kleszcz & DiNO (album "Cyrk na qłq"), AeSPe, Anitą Maroszek czy Martą Fedyniszyn (Frele).

Kolumbijski gitarzysta zachwycił jury programu "Must Be the Music". Miuosh śpiewał razem z nim! Polsat Promocja