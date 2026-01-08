Olivia Rodrigo od najmłodszych lat była związana z muzyką. W 2019 roku wcieliła się w rolę Nini w serialu "High School Musical: Serial", inspirowanym serią kultowych już filmów "High School Musical", w którym grali między innymi Zac Efron, Vanessa Hudgens czy Ashley Tisdale. Po pierwszym krążku, zatytułowanym "SOUR" (dzięki singlom "good 4 u" i "brutal" wokalistka dotarła na szczyt popowych notowań), przyszedł czas na "GUTS", czyli album, który artystka przez kilka miesięcy promowała na światowej trasie koncertowej.

Olivia Rodrigo ma na swoim koncie dwie trasy koncertowe. Wszystko zaczęło się od hitu "drivers license"

W 2022 roku Olivia Rodrigo na fali popularności wyruszyła w trasę "Sour Tour". W celu wypromowania jej drugiego krążka, "GUTS", w lutym 2024 roku artystka ponownie zaczęła koncertować. Na setliście wydarzenia nie brakowało również nowszych hitów, takich jak "vampire", "bad idea right?", "get him back!" czy królującego swego czasu na TikToku "obsessed", jednak to właśnie przebój "drivers license" za każdym razem wybrzmiewał najgłośniej. O czym opowiada i dlaczego fani po dziś dzień wiążą go z domniemanym konfliktem z inną gwiazdą?

Olivia Rodrigo nieprzerwanie okupowała szczyt listy "Billboard Hot 100" przez osiem tygodni. Okazało się, że debiut wokalistki rezonuje z milionami słuchaczy, stąd sprzedaż utworu nabrała globalnego wymiaru.

Za sukcesem piosenki stoi zarówno jej emocjonalność, jak i otwarta furtka dla fanów. Sympatycy Olivii podgrzali atmosferę, gdy rozszyfrowali kulisy powstawania utworu. Internet zaczął spekulować tuż po opublikowaniu kawałka. Za nadmienioną w "drivers license" blondynkę uznano zgodnie Sabrinę Carpenter ("Espresso", "Please Please Please", "Manchild"), która była podobno związana z byłym partnerem Rodrigo Joshua Bassettem.

"That blonde girl" musiała zmierzyć się z wielką falą hejtu - jak sama przyznała, ludzie zaczęli jej grozić, więc postanowiła przedstawić swój punkt widzenia i wydała muzyczny akt odzewu. "Skin" (utwór Carpenter z 2021 roku, wydany po sukcesie "drivers license") jest przyjaznym pstryczkiem w nos. "Don't drive yourself insane" - radziła ówcześnie Olivii Sabrina, jednocześnie mając nadzieję na wspólne wyśmianie sytuacji pełnej destrukcyjnych teorii. Jak wiemy, właśnie tak się stało - wokalistki zostały przyłapane przez fotoreporterów na gali Grammy 2025, gdzie razem się śmiały, rozmawiały i wymieniały uprzejmościami. Publiczna interakcja raz na zawsze zakończyła spekulacje o trwającym od lat konflikcie.

