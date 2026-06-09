W lipcu zeszłego roku informowaliśmy, iż piosenkarka została przyłapana na wspólnej kolacji w prestiżowej restauracji Le Violon w Montrealu z byłym premierem Kanady -Justinem Trudeau. Plotki szybko okazały się prawdą - gwiazda i Trudeau zostali sfotografowani podczas wspólnego wypoczynku na jachcie u wybrzeży Kalifornii czy chociażby wśród tłumu na tegorocznej Coachelli.

Przypomnijmy, że wcześniej Katy Perry była związana z Orlando Bloomem, z którym poznała się w 2016 roku. Historia ich relacji rozpoczęła się w dość niespotykany sposób - aktor przypadkiem zjadł burgera zamówionego przez piosenkarkę. Od tamtego momentu wokalistka i aktor byli niemal nierozłączni. W 2019 roku zaręczyli się, a rok później na świecie pojawiła się ich córka, Daisy Love. Po blisko dziewięciu wspólnych latach drogi Perry i Blooma rozeszły się, jednak wygląda na to, iż wokalistka jest obecnie szczęśliwa - świadczą o tym między innymi kadry jej instagramowych postów.

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Choć Katy Perry będzie miała teraz intensywny czas - piosenkarka szykuje się na festiwalową trasę, która rozpocznie się 18 czerwca br. w Hiszpanii, zaś zakończy 25 lipca w Szwajcarii - wolne chwile spędza w objęciach ukochanego. Wokalistka i były premier Kanady wybrali się razem, debiutując jako para na ściance, na Festiwal Tribeca, który odbył się w Teatrze OKX w Nowym Jorku. Miała tam miejsce światowa premiera "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris".

Katy Perry i Justin Trudeau Stephanie Augello / Contributor Getty Images

Pozując na czerwonym dywanie, zakochana para nie mogła oderwać od siebie wzroku i rąk - chodziła za sobą, wpatrywała się sobie w oczy, przytulała się i śmiała, ciesząc się ze swojego towarzystwa. Tego dnia Katy Perry i Trudeau zaprezentowali się w wyszukanych i eleganckich stylizacjach. Wokalistka wybrała białą suknię z fikuśnymi wiązaniami i dopasowane do niej szpilki z czubem, zaś Trudeau brylował na ściance w czarnym garniturze i białej koszuli, przypominając o klasycznym podejściu do eventów.

"Wyglądają razem obłędnie", "Cudnie się na nich patrzy", "Miłość kwitnie", "Nie może oderwać od niego wzroku, widać, że straciła dla niego głowę", "Piękna parka", "Jak zakochani nastolatkowie" - komentują fani na portalu X.

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