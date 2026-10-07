Od premiery ostatniego albumu Billie Eilish - "Hit Me Hard And Soft" - minęło nieco ponad dwa lata. W międzyczasie gwiazda zdążyła odwiedzić niemal każdy zakątek świata z trasą koncertową, a następnie usunąć się w cień, aby odpocząć. Ostatnie miesiące to dla 24-latki przede wszystkim czas na prywatne sprawy, ale też premiera immersyjnego filmu koncertowego "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" (współreżyserowanego z Jamesem Cameronem), wkroczenie na plan kinowej adaptacji powieści Sylvii Plath "Szklany słoik" oraz - co dla fanów najważniejsze - zaawansowane prace nad czwartym studyjnym albumem, którego wydanie przewiduje się na 2027 r.

We wtorek Billie Eilish niespodziewanie zamieściła w mediach społecznościowych kilka kadrów z ostatnich tygodni, odzywając się do fanów po długiej nieobecności. Pokazała m.in. fotografię psa, zjawiskowy zachód słońca, smakowicie wyglądający wypiek oraz farmę dyń. Jedno ze zdjęć przykuło jednak szczególną uwagę i zszokowało odbiorców. Młoda artystka zamieściła bowiem selfie w lustrze, na którym pokazała się całkowicie odmieniona. Zamiast długich, czarnych włosów, które gościły na jej głowie od dawna, Eilish postawiła na krótszy, cieniowany bob w kolorze truskawkowego blondu.

Billie Eilish w nowej fryzurze Instagram @billieeilish materiał zewnętrzny

Billie Eilish pokazała się w nowym wydaniu! Jak fani zareagowali na metamorfozę?

Choć autorka hitu "Birds Of A Feather" znana jest z częstych metamorfoz - na jej głowie gościły już kolory takie jak niebieski czy zielony - to nowa fryzura i tak zaskoczyła fanów. Pod wpisem młodej artystki pojawiło się tysiące komentarzy, w których słuchacze nie tylko skomplementowali wygląd Billie, ale też zaczęli dopytywać, co u niej słychać.

"Cześć, tęskniliśmy za tobą!", "Naturalne włosy?", "Bardzo jesiennie jak na ciebie", "Ona wróciła!!!", "Gdzie się podziewałaś?", "OMG wróciłaś, a te włosy są cudowne", "Ta fryzura naprawdę ci pasuje, nie będę kłamała", "Myślałam, że to Cara Delevingne", "Pracujesz nad kolejnym albumem, prawda?", "Coraz bardziej wygląda jak swój brat, Finneas", "Naturalna piękność" - piszą użytkownicy Instagrama.

Billie Eilish wróciła do blondu. Już raz pokazała się w platynie, przy okazji płyty "Happier Than Ever"

Blond zagościł na głowie Billie Eilish pierwszy raz od 2021 r. Wtedy artystka postawiła na bardzo jasną platynę, wraz z którą wkroczyła w erę albumu "Happier Than Ever". W wywiadzie dla magazynu "Elle" tłumaczyła tę decyzję chęcią zachowania anonimowości. Wyjaśniała, że dzięki innej fryzurze mogła spokojnie spacerować w miejscach publicznych, a paparazzi i fani nie rozpoznawali jej tak często.

Z kolei w rozmowie z "Highsnobiety" amerykańska wokalistka przyznała, że w platynowym blondzie nie czuła się seksowna. Ludzie rzekomo zaczęli postrzegać i traktować ją zupełnie inaczej, co wpłynęło na samoocenę Eilish.



