Dawid Podsiadło zgotował fanom niespodziankę. "Trochę inne prezenty"

Przez całe lato w ramach festiwalu ZORZA wspieranego przez T-Mobile uczestnicy premierowej edycji zbierali w aplikacji "ZORZA" tak zwane TIPy, czyli Trochę Inne Punkty. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, jakie nagrody można wygrać.

Jak podają organizatorzy, "aplikację ZORZA pobrało blisko 100 tysięcy festiwalowiczów, zarejestrowało się i zbierało TIPy ponad 50 tysięcy, a łącznie zgromadzono ich około 97 milionów".

Punkty zbierało się na terenie festiwalu, poprzez skanowanie kodów NFC, któe znajdowały się przy wejściu, w strefach partnerskich czy obok instalacji artystycznych. Można też było odbierać punkty m.in. za uczestniczenie w wydarzeniach towarzyszących albo zakup limitowanej edycji płyty "tylko haj.".

Festiwal ZORZA: Trochę Inne Prezenty

"W ramach programu wyróżniane są ich dwa rodzaje: główne i dodatkowe. Prezenty główne to prezenty przyznawane automatycznie osobom, które uzbierały najwyższą liczbę TIPów. Otrzymanie prezentu głównego nie wyklucza jednak możliwości odebrania prezentów dodatkowych. Te drugie dostępne dla osób, które zgromadziły od 10 tysięcy do 500 TIPów" - czytamy.

Wśród prezentów za największą liczbę punktów znalazły się m.in. wyjazd na Islandię w poszukiwaniu zorzy, udział w kameralnym - "trochę innym" - koncercie Dawida Podsiadły czy bilet na wyprzedany już OBROTOWY TOUR 2026.

Prezenty dodatkowe to m.in. festiwalowy merch, wyjątkowe plakaty przygotowane przez Kamila Rekosza, Justynę Frąckiewicz oraz Zu Rogalę, płyty, książka czy zniżki na bilet lub karnet na kolejną edycję festiwalu, która odbędzie się w 2027 roku.