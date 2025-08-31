"To artyści, których znasz, w zupełnie nowych odsłonach i projektach przygotowanych specjalnie na tę okazję. To przestrzeń, gdzie muzyka łączy się z innymi dziedzinami sztuki, a także społeczność - miejsce dla tych, którzy nie tylko konsumują kulturę, ale też ją współtworzą" - tak zapowiadano festiwal ZORZA, który w wakacje odwiedził największe miasta w Polsce.

Finał odbył się w Katowicach (29-30 sierpnia), gdzie na zakończenie wystąpili w duecie Dawid Podsiadło i Artur Rojek. Ich koncert został zarejestrowany na potrzeby koncertowej płyty, która pojawi się 14 listopada.

Z kolei 24 września ukaże się zbiór opowiadań, opartych na EP-ce "tylko haj.", którą Podsiadło nagrał z Kaśką Sochacką.

Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Pierwsze szczegóły trasy "Obrotowy Tour"

W Katowicach Dawid Podsiadło zdradził, że w 2026 r. powróci na stadiony, gdzie zagra trasę "Obrotowy Tour". Tam odbędą się jego koncerty w formule 360 stopni (scena ustawiana na środku, z dostępem ze wszystkich stron).

Wokalista zdradził, że całość odbywać się będzie w innej formule, niż w 2024 roku, a do tego na koncertach mamy usłyszeć nową muzykę. Na dalsze szczegóły musimy jeszcze poczekać. Na razie poznaliśmy daty i miejsca przyszłorocznych koncertów.

06.06.2026 - Chorzów, Stadion Śląski

13.06.2026 - Poznań, Enea Stadion

20.06.2026 - Gdańsk, Polsat Plus Arena

27.06.2026 - Warszawa, PGE Narodowy

2 września o godz. 11 ruszy przedsprzedaż biletów, która będzie dostępna jedynie dla odbiorców biuletynu wokalisty.

