Dawid Podsiadło powraca z solowymi koncertami na stadiony po dwuletniej przerwie. Z kolei w wakacje 2025 r. wokalista występował na swoim festiwalu ZORZA, na który zaprosił m.in. Kaśkę Sochacką, Artura Rojka oraz Korteza. Wspólny koncert Dawida i Artura został zarejestrowany na potrzeby płyty. Z kolei Podsiadło razem z Kaśką Sochacką wcześniej wypuścił premierową EP-kę "tylko haj.".

Nadchodząca trasa "Obrotowy Tour" odbędzie się w formule 360 stopni (scena ustawiana na środku, z dostępem ze wszystkich stron). Wcześniej Podsiadło zapowiadał, że nie będzie to powtórzenie tego, co prezentował na stadionach w 2024 r. Dodatkowo w programie możemy spodziewać się nowych piosenek, szykowanych na piątą płytę wokalisty.

Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Co już wiemy?

Do tej pory poznaliśmy pierwszy singel "Sezon". Podczas premierowej transmisji live wokalista ujawnił też fragment kolejnego utworu "Na błysk".

"Jestem absolutnie szczęśliwy. Myślę, że to zbiór wspaniałych piosenek, które mogą towarzyszyć nam w wielu życiowych sytuacjach i sprawić, że te sytuacje będą przyjemniejsze, milsze, bardziej emocjonalne. Może właśnie po to zawsze robiłem piosenki. Żeby pokrętełkiem od emocji trochę wzmocnić, przefiltrować całkowicie dany stan. Móc się na niego w pełni wyeksponować. No, ciekawe, zobaczymy" - zapowiedział Dawid Podsiadło na Instagramie.

Wokalista dodał, że uczestnicy trasy "Obrotowy Tour", poza wspomnianymi singlami, "na pewno" usłyszą jeszcze coś nowego.

"Ajajajaj, rozsypał nam się dawcia z tymi piosenkami. Ale dobre są, więc i dzielić się chce. Jak to mówią, nie zawracam, ale chciałem podziękować za nieustanne wsparcie oraz kibicowanie nam tu dawidowemu środowisku. Mam najlepszych ludzi wokół siebie, robię to co kocham i obiecuję, że każdego dnia staram się odbijać całe to dobrodziejstwo. Idzie dobrodziejstwo, a ja mówię: lustereczko" - tak Podsiadło ogłosił otwarcie "nowego sezonu".

Dawid Podsiadło - szczegóły trasy "Obrotowy Tour 2026":

6.06. - Chorzów, Stadion Śląski

7.06. - Chorzów, Stadion Śląski

13.06. - Poznań, Enea Stadion

20.06. - Gdańsk, Polsat Plus Arena

27.06. - Warszawa, PGE Narodowy

28.06. - Warszawa, PGE Narodowy.

Po raptem kilku godzinach od rozpoczęcia regularnej sprzedaży, wszystkie bilety (niemal 300 tys. wejściówek) na cztery koncerty zostały wyprzedane. W związku z ogromnym zainteresowaniem, organizatorzy dołożyli jeszcze jeden występ w Warszawie. Później dodano również drugi koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie - na 7 czerwca zostały ostatnie bilety na płytę (Early Entrance) w cenie 309,90 zł. Na pozostałe daty nie ma już wejściówek w oficjalnej sprzedaży.

Przypomnijmy, że finał stadionowej trasy w Chorzowie w 2024 r. (dwa koncerty) zgromadził ponad 200 tys. widzów.

Jak dojechać na Stadion Śląski w Chorzowie?

Wiedząc o ogromnym zainteresowaniu koncertami w Chorzowie, organizatorzy zalecają dojazd na Stadion Śląski komunikacją miejską (GZM), która w dniach wydarzenia uruchamia dodatkowe linie oraz zwiększa częstotliwość kursów.

Najwygodniejsze opcje dojazdu:

Tramwaj: To najpewniejszy środek transportu. Tramwaje z Katowic w kierunku Chorzów Rynek / Chorzów: linie m.in. 11 i 23 zatrzymują się przy Parku Śląskim (pętla przy stadionie).

Autobus: Wiele linii ZTM zatrzymuje się w pobliżu Stadionu Śląskiego (przystanki przy ul. Chorzowskiej).

Superauto.pl Stadion Śląski posiada ponad 900 miejsc parkingowych (w tym 20 dla osób niepełnoprawnych i 5 dla autokarów) zlokalizowanych na terenie i wokół obiektu. W trakcie wydarzeń typu koncerty dostęp do parkingów może zostać ograniczony, a w szczególnych przypadkach całkowicie wyłączony z użytkowania (bez wskazania alternatywnych miejsc parkingowych).

Organizatorzy i ZTM zwykle apelują, by na tak duże imprezy wybierać komunikację miejską - okolice stadionu szybko się korkują, a wyjazd z parkingów po koncertach potrafi trwać nawet kilkadziesiąt minut.

