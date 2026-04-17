Dawid Podsiadło nie pozwolił fanom zasnąć. Miał dla nich wyjątkową niespodziankę

Dawid Podsiadło zdecydował się na nietypowy ruch. Zamiast klasycznej premiery w godzinach dziennych, nowy singiel "sezon" trafił do sieci w środku nocy. Utwór zadebiutował na YouTubie dokładnie o 2:05, a chwilę wcześniej artysta zaprosił fanów na specjalną transmisję na żywo na Instagramie. Był to jego pierwszy taki kontakt ze słuchaczami od dłuższego czasu.

"Proszę mi też opowiadać natychmiast, kto i ile razy i gdzie słuchał fragmentu 'sezonu' i jakie są uczucia, czy cały 'sezon' będzie banger, czy co jest? Natychmiast, to jest bardzo ważne" - pisał do fanów jeszcze przed premierą.

Sam utwór jest dla Podsiadły symbolicznym powrotem do działalności solowej. Ostatni autorski singiel "Pięknie płyniesz" ukazał się w 2024 roku i od tamtej pory artysta skupiał się głównie na projektach realizowanych z innymi muzykami.

Czekanie, które podkręciło apetyt

Przerwa od solowych wydawnictw nie oznaczała jednak ciszy. W tym czasie Podsiadło współpracował m.in. z Kaśką Sochacką przy projekcie "tylko haj.", pokazując bardziej intymne i wyciszone oblicze. Ukazał się także album koncertowy nagrany wspólnie z Arturem Rojkiem.

Mimo to oczekiwania wobec nowego materiału rosły z miesiąca na miesiąc. Dodatkowo podsyciła je nietypowa kampania promocyjna. Fragment "sezonu" niespodziewanie pojawił się wcześniej w nocnej audycji radiowej, a jego krótkie urywki zaczęły błyskawicznie krążyć w internecie.

W sieci pojawiły się spekulacje, że singiel może być początkiem większego projektu, być może zapowiedzią nowego albumu.

"Warto było czekać". Fani nie mają wątpliwości

Pierwsze reakcje po premierze są jednoznaczne. Internauci szybko uznali "sezon" za jeden z najmocniejszych powrotów ostatnich miesięcy.

"Petarda, słucham tego już 50 raz od godziny" - czytamy w komentarzach.

"Ale to jest genialne. Zamykam dyskusję i czekam na płytę".

"Warto było czekać".

"To jest taki banger, że już wiem, co będzie na koniec roku u mnie na Spotify jako numer 1".

Wielu fanów podkreśla, że utwór natychmiast wpada w ucho i zostaje w głowie na długo. "Chodzi mi cały czas po głowie ten 'sezon', nucę go w domu i w pracy" - przyznaje jedna ze słuchaczek.

Nie brakuje też entuzjastycznych deklaracji koncertowych. "Pędzę na stadiony w tym roku" - zapowiadają użytkownicy.

Nocna godzina podzieliła fanów

Choć muzyka została przyjęta bardzo dobrze, sama godzina premiery wywołała mieszane reakcje. Wielu fanów żartowało, że artysta wystawił ich na próbę.

"Dawid, o 2 w nocy to się śpi" - pisali niektórzy.

"Mam 30 lat… ja o tej porze śpię" - dodawali inni.

"Czekam i walczę, żeby nie zasnąć. Co za godzina" - komentowali najbardziej wytrwali.

Z drugiej strony dla części słuchaczy właśnie ta nietypowa pora stała się elementem całego doświadczenia. "Warto było słuchać o 2:00 w nocy. Banger niewątpliwy" - podsumowuje jeden z fanów.

Znane brzmienie, nowy etap

Pierwsze opinie sugerują, że "sezon" wpisuje się w charakterystyczny styl Podsiadły. To mieszanka popu, alternatywy i lekkiego rockowego zacięcia, bez gwałtownej zmiany kierunku, ale z wyraźnym rozwinięciem dotychczasowego brzmienia.

Właśnie ta konsekwencja może być jednym z powodów, dla których utwór tak szybko zdobył uznanie słuchaczy.

Czy to początek czegoś większego?

Choć artysta nie ujawnił jeszcze szczegółów dotyczących dalszych planów, wiele wskazuje na to, że "sezon" może być początkiem nowego rozdziału w jego karierze. Coraz częściej mówi się o możliwym albumie, który mógłby ukazać się jeszcze w 2026 roku.

Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, nocna premiera singla może okazać się jedynie wstępem do znacznie większego projektu.

