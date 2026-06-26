Dwoma wyprzedanymi koncertami na PGE Narodowym w Warszawie Dawid Podsiadło kończy tegoroczną stadionową trasę "Obrotowy Tour 2026". Wcześniej wokalista wystąpił na Stadionie Śląskim w Chorzowie (6 i 7 czerwca), Enea Stadionie w Poznaniu (13 czerwca) i Polsat Plus Arenie w Gdańsku.

Organizatorzy obu koncertów w Warszawie stanęli przed wyzwaniem, jakie są ekstremalne upały panujące w Polsce. W sobotę w stolicy ma być 36 stopni, a dzień później termometry mogą wskazać nawet ponad 40 stopni!

Dawid Podsiadło na PGE Narodowym. Jest reakcja na upały

W związku z tymi zagrożeniami organizatorzy w specjalnym informatorze przekazali informacje dla tysięcy fanów, którzy w weekend pojawią się na PGE Narodowym.

"Koniecznie zabierz ze sobą wodę" - podkreślają. Sporą zmianą w stosunku do wcześniejszych wydarzeń jest możliwość wniesienia na stadion dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych butelek wody o pojemności do 0,5 litra oraz puste bidony. Podczas wydarzenia będzie można bezpłatnie napełniać pojemniki przy beczkowozach (na każdy koncert przygotowano 50 tys. porcji wody). Dodatkowo organizatorzy każdego dnia rozdadzą 50 tys. butelek wody, a we wszystkich punktach gastronomicznych cena wody została obniżona do 3 zł.

Przed stadionem rozstawione zostaną kurtyny wodne, a na miejscu zostały utworzone specjalne klimatyzowane strefy odpoczynku dla osób, które gorzej zniosą upał. Organizatorzy namawiają, by na koncerty uczestnicy zabrali ze sobą m.in. wachlarze, małe ręczniki (do użycia jako chłodzący okład), nakrycia głowy, krem z filtrem SPF, okulary przeciwsłoneczne.

Dawid Podsiadło kończy trasę "Obrotowy Tour". "Nie czekaj do ostatniej chwili"

"Na całym stadionie obecna będzie zwiększona liczba punktów oraz patroli medycznych. (...) Zwracaj uwagę na osoby w swoim otoczeniu - jeśli ty lub ktoś w twoim otoczeniu poczuje się słabo, niezwłocznie zgłoś się do odpowiednich służb. Nie czekaj do ostatniej chwili, reaguj odpowiedzialnie. Jeśli sytuacja wymaga dojścia służb medycznych bezpośrednio w tłum, unieś wraz z osobami w swoim otoczeniu skrzyżowane ręce nad głową (znak X). To sygnał dla służb, gdzie dokładnie mają się udać" - czytamy w informatorze.

Podczas koncertów na trasie "Obrotowy Tour" (scena ustawiana na środku, z dostępem ze wszystkich stron) Dawid Podsiadło poza dobrze znanymi przebojami wprowadza nowe piosenki z szykowanej piątej płyty. Poznaliśmy już single "sezon" i "na błysk".

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