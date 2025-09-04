Podczas finału festiwalu ZORZA w Katowicach (29-30 sierpnia) na zakończenie wystąpili w duecie Dawid Podsiadło i Artur Rojek. Ich koncert został zarejestrowany na potrzeby płyty, która pojawi się 14 listopada.

Z kolei 24 września ukaże się zbiór opowiadań, opartych na EP-ce "tylko haj.", którą Podsiadło nagrał z Kaśką Sochacką.

Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Trasa "Obrotowy Tour" już wyprzedana

W Katowicach Dawid Podsiadło zdradził, że w 2026 r. powróci na stadiony, gdzie zagra trasę "Obrotowy Tour". Tam odbędą się jego koncerty w formule 360 stopni (scena ustawiana na środku, z dostępem ze wszystkich stron).

Wokalista zdradził, że całość odbywać się będzie w innej formule, niż w 2024 roku, a do tego na koncertach mamy usłyszeć nową muzykę. Na dalsze szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Po raptem kilku godzinach od rozpoczęcia regularnej sprzedaży, wszystkie bilety (niemal 300 tys. wejściówek) na cztery koncerty zostały wyprzedane. W związku z ogromnym zainteresowaniem, organizatorzy dołożyli jeszcze jeden występ.

Sprzedaż biletów na drugi koncert na PGE Narodowym w Warszawie (28 czerwca 2026 r.) ruszy 11 września o godz. 12.00.

Przypomnijmy, że Dawid Podsiadło już wcześniej zapisał się w historii jako pierwszy polski artysta, który samodzielnie wyprzedał stadion w stolicy.

06.06.2026 - Chorzów, Stadion Śląski

13.06.2026 - Poznań, Enea Stadion

20.06.2026 - Gdańsk, Polsat Plus Arena

27.06.2026 - Warszawa, PGE Narodowy

28.06.2026 - Warszawa, PGE Narodowy (nowa data).

