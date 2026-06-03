Nadchodząca trasa "Obrotowy Tour" odbędzie się w formule 360 stopni (scena ustawiana na środku, z dostępem ze wszystkich stron). Wcześniej Dawid Podsiadło zapowiadał, że nie będzie to powtórzenie tego, co prezentował na stadionach w 2024 r. Dodatkowo w programie możemy spodziewać się nowych piosenek, szykowanych na piątą płytę wokalisty.

Do tej pory poznaliśmy pierwszy singel "sezon". Podczas premierowej transmisji live wokalista ujawnił też fragment kolejnego utworu "na błysk". Teraz do sieci trafił teledysk już do pełnej wersji piosenki "na błysk". To pierwsze zapowiedzi piątego albumu, który ma pojawić się jesienią.

Dawid Podsiadło przed startem stadionowej trasy. Piosenka "na błysk" zapowiada nowy album

Singlowi "na błysk" towarzyszy teledysk inspirowany jednym z ulubionych filmów Dawida, "Zakochanym bez pamięci" Michela Gondry'ego. To opowieść o wspomnieniach, emocjach i chwilach, które bohater chce wykasować ze swojej pamięci po rozstaniu z ukochaną.

"To stosunkowo nowy tytuł utworu, który to ten utwór jest ze mną od paru lat. Jest tak z piosenkami, że czasami nie chcą puścić i przypominają się, mówią: hej, kiedyś mieliśmy fajnie chwile, może pokażmy je wszystkim baranie. Ja mówię: no tak, tak, wiem. to pewnie będzie odpowiedni moment" - opowiada Dawid Podsiadło.

"'na błysk' inspirowany jest scenami z mojego życia, kolażem słodkiego i gorzkiego smaku relacji. Szybko wyświetlił nam się w głowie film 'Eternal sunshine of the spotless mind' gdzie bohater próbuje te bolesne fragmenty swojej historii usunąć. Jako że nam się te dwie historie łączą, to zrobiliśmy w teledysku tribute do tego filmowego dzieła" - dodaje wokalista.

W klipie zagrali Karina Maria Giemza i Maciej Grzegorczyk (para) oraz Lech Abrahamowicz (lekarz).

"Jak wiadomo wszystkie filmy i piosenki są o miłości. Trudno o niej opowiedzieć w niebanalny sposób. Szukaliśmy na to sposobu. Wtedy pojawił się tytuł jednego z ulubionych filmów Dawida: 'Zakochany bez pamięci'. To była nasza inspiracja, mianownik, dzięki któremu wykrystalizował się pomysł. Opowiedzieliśmy o miłości ze świata wspomnień i wyobraźni" - mówi Tadeusz Śliwa, który wspólnie z MYK odpowiada za reżyserię teledysku.

Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Szczegóły "Obrotowy Tour"

Jak już informowaliśmy, w weekend rozpoczyna się trasa "Obrotowy Tour". Wielotysięczna publiczność po raz pierwszy na żywo usłyszy część nowego materiału, a do tego sporo całkiem nowych aranżacji oraz nieśmiertelnych klasyków.

Po raptem kilku godzinach od rozpoczęcia regularnej sprzedaży, wszystkie bilety (niemal 300 tys. wejściówek) na cztery koncerty zostały wyprzedane. W związku z ogromnym zainteresowaniem, organizatorzy dołożyli jeszcze jeden występ w Warszawie. Później dodano również drugi koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie - na 7 czerwca zostały ostatnie bilety na płytę (Early Entrance) w cenie 309,90 zł. Na pozostałe daty nie ma już wejściówek w oficjalnej sprzedaży.

Przypomnijmy, że finał stadionowej trasy w Chorzowie w 2024 r. (dwa koncerty) zgromadził ponad 200 tys. widzów.

Dawid Podsiadło - szczegóły trasy "Obrotowy Tour 2026":

6.06. - Chorzów, Stadion Śląski

7.06. - Chorzów, Stadion Śląski

13.06. - Poznań, Enea Stadion

20.06. - Gdańsk, Polsat Plus Arena

27.06. - Warszawa, PGE Narodowy

28.06. - Warszawa, PGE Narodowy.

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