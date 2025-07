Przypomnijmy, że festiwal Dawida Podsiadły , promowany pod szyldem " ZORZA ", to pomysł, który tkwił w głowie polskiego artysty już ponad rok temu. O swoich festiwalowych planach artysta poinformował najpierw fanów zapisanych do specjalnego newslettera. Choć bezpiecznie tam przyznał, że ze wszystkimi szczegółami podzieli się ze światem dopiero na początku 2025 roku, niektóre fakty potwierdził już w zeszłym roku. Wielkiemu ogłoszeniu towarzyszyła wówczas również premiera nowego utworu Dawida, zatytułowanego " Pięknie płyniesz ".

Początek "Zorzy" mierzył się z krytyką internautów, a to wszystko za sprawą pecha na samym starcie imprezy. Deszcz, problem z działaniem systemu płatności bezgotówkowych i ogólne zamieszanie sprawiły, że opinia o "Zorzy" musiała zmierzyć się z falą krytyki.

"Uznaliśmy, że pozwoli nam ominąć przeszkody, takie jak dostosowywanie się do zasad obowiązujących na festiwalach organizowanych przez kogoś innego. Mogliśmy wymyślić własną formułę. Zaprosiliśmy artystów, którzy mieli czas i ochotę, by razem z nami pobawić się konwencją, sprawdzić, co mogą od siebie dać nowego. Idea polega na tym, żeby zagrać coś przygotowane specjalnie na te sześć koncertów" - przyznał Dawid Podsiadło, przypominając tym samym, że "Zorza" nie zamierza naśladować innych festiwalowych formuł. "Nie było chęci konkurowania z kimkolwiek" - dodał muzyk.