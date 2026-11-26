Dawid Kwiatkowski pod koniec października wystartował z trasą koncertową "Proszę Tańcz Tour", podczas której promuje swój najnowszy album "Południe". Show odbywają się w dużych halach na terenie całej Polski. Artysta odwiedził już m.in. Katowice, Poznań, Łódź oraz Wrocław, a na pierwszym z wydarzeń obecnych było blisko 3,5 tys. widzów.

Przed każdym z koncertów do wejść ustawiają się długie kolejki, bowiem fani artysty znani są z ogromnego oddania i miłości do swojego idola. Niemal każdy posiadacz biletu chce zdobyć pierwszy rząd i być jak najbliżej piosenkarza w trakcie występu. Kwiatkowski słynie natomiast z tego, że często sprawia niespodzianki i radość swoim wiernym miłośnikom. Tym razem ponownie udowodnił, że jest im wdzięczny za okazywane wsparcie, zaskakując czekający na koncert duet sióstr.

Dawid Kwiatkowski zabrał fanki na jarmark świąteczny. Siostry czekające na koncert niczego się nie spodziewały!

W mediach społecznościowych Dawida Kwiatkowskiego pojawiło się nagranie, na którym wokalista pokazał, jak nagradza niespodzianką czekające wiele godzin w kolejce dwie fanki. Tuż przed koncertem wysłał do tłumu członka swojej ekipy, który najpierw przeprowadził ze szczęściarami krótki wywiad, a następnie zaskoczył ich prezentem. "Podobno od wczoraj jest tutaj jarmark... Słuchajcie, z największą radością - ten moment najbardziej lubię - wręczam wam taki bilet, który stanowi przepustkę do tego, żeby jutro z Dawidem wybrać się na ten piękny, bożonarodzeniowy jarmark. I tam, mam nadzieję, będziecie uprzejme poopowiadać o swoich wrażeniach z pierwszego w swoim życiu koncertu, który zobaczycie za krótką chwilę" - usłyszały siostry, które nie wahały się ani chwili i kolejnego dnia dały się zaprosić na świąteczną wycieczkę po wrocławskim Rynku.

Nagranie z niespodzianką zrobiło furorę w sieci i wywołało masę komentarzy od zachwyconych fanów 30-letniego gwiazdora. "Marzenie...", "Jejku, szczęściary", "Wygrały", "O MATKO. Ja też chcę", "Dziewczyny, ten uśmiech... I love it", "Niesamowity prezent na święta zrobiłeś tym siostrom", "Co za gość", "Brakuje mi słów na ciebie, Dawid", "Fajne, pozytywne dziewczyny", "To jest coś pięknego" - podsumowali jednogłośnie słuchacze.

Dawid Kwiatkowski nie pierwszy raz zaskoczył swoje fanki. "Kocham twoje pomysły i twoje dobre serce"

To nie pierwszy raz, gdy Dawid Kwiatkowski zrobił niespodziankę fankom. Przed poprzednimi koncertami z "Proszę Tańcz Tour" z tłumu wyłowione zostały inne szczęściary, które m.in. miały okazję wkroczyć za kulisy tuż przed show, poznając się z całą ekipą techniczną, zespołem Dawida oraz samym wokalistą.

Każde kolejne nagranie z niespodzianką z serii "A gdyby tak", pojawiające się w mediach społecznościowych 30-latka, wywołuje spore zamieszanie wśród odbiorców. Wiele osób cieszy się szczęściem wybranych przez Dawida fanów, inni zaś przedstawiają własne propozycje na następne prezenty.

"Boże kocham kontent 'a gdyby tak...'", "Ale super ta seria", "Cichooo, mój serial leci", "To jest coś tak wspaniałego, kocham tę serię", "Kocham takie akcje, jesteś niesamowity", "Jakie to jest super! I'm in love", "Kocham twoje pomysły i twoje dobre serce", "Niech ta seria się nie kończy" - czytamy.

"A gdyby tak porwać kogoś na spacer nad morze przy okazji koncertu w Gdańsku?", "A gdyby tak wręczyć komuś prezent 6 grudnia tuż przed koncertem?", "A gdyby tak porwać kogoś na taras widokowy Pałacu Kultury i wspólnie zobaczyć panoramę Warszawy?", "A gdyby tak zaśpiewać 'Drogę' na Torwarze albo zrobić trasę stadionową na 15-lecie?" - piszą inni użytkownicy Instagrama.