Dawid Kwiatkowski jest w trasie koncertowej od kilku tygodni i wydaje się, że przed nim pracowite lato. Juror show "Must Be The Music" lubi ładować baterie podczas spotkań z fanami - nawet tymi, którzy nastoletni czas mają już dawno za sobą. "Czy jest tu gdzieś pani krawcowa, która uratowała mi spodnie i dzięki niej nie śpiewam tutaj w majtkach?" - pytał niedawno żartobliwie Dawid ze sceny, a teraz, wraz z Kasią Kowalską, miał dać występ w Kętrzynie.