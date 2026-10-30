Dawid Kwiatkowski rusza w trasę koncertową. Tuż przed podzielił się osobistą refleksją. "Mam dziwne przeczucie"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

W piątek, 30 października, Dawid Kwiatkowski wkracza w nowy rozdział swojego życia zawodowego. Rozpoczyna długo wyczekiwaną, wymarzoną trasę koncertową "Proszę Tańcz Tour". Na kilkanaście godzin przed pierwszym występem podzielił się z fanami swoimi przemyśleniami. Okazuje się, że dla artysty nadchodzące wydarzenie będzie miało szczególne znaczenie. "Mam jakieś dziwne przeczucie, że jutro się coś we mnie zmieni" - czytamy we wpisie.

Dawid Kwiatkowski w jasnym swetrze, białej koszuli i krawacie na tle ścianki z logo.
Dawid KwiatkowskiGałązkaAKPA

Dawid Kwiatkowski, choć od wielu lat jest jednym z czołowych polskich wokalistów muzyki pop i ma za sobą setki koncertów, nadal stale marzy o spotkaniach z fanami i nie może doczekać się kolejnych etapów swojego życia w trasie. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące miesiące z "Proszę Tańcz Tour" będą dla niego szczególnie wyjątkowe. Gwiazdor w końcu zaprezentuje publiczności album "Południe", na którym bardzo się otworzył i który długo dopracowywał.

Dawid Kwiatkowski rusza w wyczekiwaną trasę koncertową. Tuż przed podzielił się osobistymi przemyśleniami

Tournee startuje w piątek, 30 października, a dzień przed koncertem otwierającym Dawid Kwiatkowski opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis z przemyśleniami, dotyczącymi nadchodzących show. Podzielił się z fanami osobistymi refleksjami, choć robi to niezwykle rzadko. Tym razem poczuł jednak potrzebę, aby zaprosić obserwatorów nieco głębiej do swojego życia prywatnego.

"Drogi pamiętniku, choć nie piszę tu często o prywatach, dziś tak czuję. Jutro zaczyna się coś, na co czekałem bardzo długo" - rozpoczął wpis 30-latek.

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Dawid Kwiatkowski podzielił się wycinkiem swojego życia prywatnego

Piosenkarz podkreślił, że nie tylko ekscytuje się na najbliższe spotkania z fanami, lecz także stresuje się przed nimi. Znów poczuł niepewność, która martwi go przed rozpoczęciem tournee. Artysta ma jednak ogromne doświadczenie sceniczne, więc z pewnością trema nie pozwoli mu wszystkiego zawalić.

W dalszej części wpisu Kwiatkowski przypomniał jednak, że obowiązki zawodowe to nie wszystko. Podkreślił, że w codziennym pędzie często można się zapomnieć. "Chyba dlatego właśnie dziś, w tym całym stresie i ekscytacji, chcę sobie przypomnieć jedną rzecz: życie dzieje się poza trasą. W zwykłych dniach (...) w ludziach, których kocham, w chwilach, których nie planowałem wrzucać na Insta" - wyznał gwiazdor.

Dawid Kwiatkowski zastanawia się, czy nowa trasa coś w nim zmieni. "Może będę trochę inny, bardziej uwierzę w siebie?"

Autor hitu "Cafe de Paris" zastanowił się także nad tym, czy pierwszy występ z tak wyczekiwanej trasy coś w nim zmieni. Na otwarciu "Proszę Tańcz Tour" w Katowicach pojawi się bowiem blisko 3,5 tys. fanów - ta perspektywa wywołuje u Dawida naprawdę silne emocje.

"Mam jakieś dziwne przeczucie, że jutro się coś we mnie zmieni - być może nie zmieni się nic, a może ja będę po prostu trochę inny, bardziej uwierzę w siebie, widząc 3,5 tysiąca ludzi przed sobą? Nie mam pojęcia" - przyznał muzyk.

"Zostawiam tutaj kawałek swojego życia, ostatnie tygodnie, chwilę sprzed jutra. I przypominam sobie: nawet gdy dzieją się największe rzeczy, to te małe do nich prowadzą. I to ich nie można stracić. Katowice, jestem bardziej niż gotów. A jutro pewnie się poryczę" - dodał na koniec Dawid Kwiatkowski, a cały wpis opatrzył kilkoma kadrami z minionych tygodni.

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