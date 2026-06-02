Dawid Kwiatkowski: Kieruj się na "Południe". Co już wiemy?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Nieco ponad tydzień po triumfie podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie (Hit Interii w duecie z Kayah) Dawid Kwiatkowski ujawnił pierwsze szczegóły nowej płyty. Co już wiemy o albumie "Południe"?

Dawid Kwiatkowski w garniturze śpiewa do mikrofonu, obok gitarzysta, sceniczne oświetlenie i czerwone tło.
Dawid Kwiatkowski zapowiedział nową płytęWojciech StrozykReporter

Dotychczasowy płytowy dorobek Dawida Kwiatkowskiego zamyka "Pop romantyk", który ukazał się w styczniu 2024 r. Od tego czasu popularny wokalista wypuścił jeszcze kilka singli: "Lustro" (z Bedoesem), "Beze mnie", "Za rękę", "Wielka woda" (gościnnie u Maryli Rodowicz), "Proszę tańcz" (duet z Kayah), "Pali się niebo", "Dalej, dalej! (Chopin, Chopin)" (z filmu "Chopin, Chopin") i tegoroczny "Czy wie?".

Największy sukces odniosła piosenka "Proszę tańcz" (singel uzyskał status Złotej Płyty), która pod koniec maja podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie została Hitem Interii.

Dawid Kwiatkowski i nowa płyta "Południe". "Na zawsze dane nam nie jest nic"

Teraz juror programu "Must Be The Music" w Polsacie w mediach społecznościowych ogłosił tytuł, datę premiery i pierwsze szczegóły nowej płyty "Południe". Album pojawi się 2 października i będzie to jednocześnie pierwszy winyl w dorobku Dawida.

Zobacz również:

Ariana Grande nakręciła teledysk z operatorem Januszem Kamińskim
Pop

Ariana Grande i Janusz Kamiński razem. Gwiazda sięgnęła po laureata dwóch Oscarów

Michał Boroń
Michał Boroń

"'Południe', bo przy tworzeniu tej płyty inspirowałem się muzyką, która urodziła się na południe od Polski. Dużo podróżowaliśmy. Ale południe to też ta chwila, gdy słońce w ciągu dnia jest najwyżej. Ta krótka chwila. Zaraz minie. Nie jest dana na zawsze. I w końcu to kurczę zrozumiałem, że na zawsze dane nam nie jest nic. I o tym naskrobałem. Płakał człowiek czasami, a później tańczył. Za chwilę tęsknił i znów się wzruszał. I powstało" - wyjaśnia Dawid Kwiatkowski.

Wokalista jest autorem wszystkich piosenek (muzyka i teksty), a produkcją zajął się Hotel Torino. Kolektyw producencko-kompozytorski założony przez Dominika Buczkowskiego-Wojtaszka i Patryka Kumóra tworzył przeboje dla takich gwiazd, jak m.in. sanah, Viki Gabor, Doda, Oskar Cyms, Sara James, Alicja Szemplińska i bryska.

"Znajdziesz siebie w 'Południu'. Tak myślę. To co, powoli pakujemy się i razem? W podróż? Na południe?" - zapytał fanów Dawid Kwiatkowski.

"Ta płyta pachnie rozgrzanym powietrzem południa i drogami, które prowadzą zawsze do kogoś ważnego. Napisałem ją o miłości, tęsknocie i tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jest w niej słońce, ale są też chwile, kiedy pali się niebo. Są rozmowy, których nie zdążyliśmy dokończyć, i uczucia, które mimo upływu czasu wciąż brzmią tak samo" - podkreśla wokalista.

Kwiatkowski przygotował niespodziankę - płyta dostępna będzie w trzech wariantach okładki.

Dawid Kwiatkowski zaśpiewa z Kayah podczas Polsat Hit Festiwalu. "Myślę, że to będzie zaskoczenie"Newseria Lifestyle/informacja prasowa

Najnowsze