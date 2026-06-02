Dotychczasowy płytowy dorobek Dawida Kwiatkowskiego zamyka "Pop romantyk", który ukazał się w styczniu 2024 r. Od tego czasu popularny wokalista wypuścił jeszcze kilka singli: "Lustro" (z Bedoesem), "Beze mnie", "Za rękę", "Wielka woda" (gościnnie u Maryli Rodowicz), "Proszę tańcz" (duet z Kayah), "Pali się niebo", "Dalej, dalej! (Chopin, Chopin)" (z filmu "Chopin, Chopin") i tegoroczny "Czy wie?".

Największy sukces odniosła piosenka "Proszę tańcz" (singel uzyskał status Złotej Płyty), która pod koniec maja podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie została Hitem Interii.

Dawid Kwiatkowski i nowa płyta "Południe". "Na zawsze dane nam nie jest nic"

Teraz juror programu "Must Be The Music" w Polsacie w mediach społecznościowych ogłosił tytuł, datę premiery i pierwsze szczegóły nowej płyty "Południe". Album pojawi się 2 października i będzie to jednocześnie pierwszy winyl w dorobku Dawida.

"'Południe', bo przy tworzeniu tej płyty inspirowałem się muzyką, która urodziła się na południe od Polski. Dużo podróżowaliśmy. Ale południe to też ta chwila, gdy słońce w ciągu dnia jest najwyżej. Ta krótka chwila. Zaraz minie. Nie jest dana na zawsze. I w końcu to kurczę zrozumiałem, że na zawsze dane nam nie jest nic. I o tym naskrobałem. Płakał człowiek czasami, a później tańczył. Za chwilę tęsknił i znów się wzruszał. I powstało" - wyjaśnia Dawid Kwiatkowski.

Wokalista jest autorem wszystkich piosenek (muzyka i teksty), a produkcją zajął się Hotel Torino. Kolektyw producencko-kompozytorski założony przez Dominika Buczkowskiego-Wojtaszka i Patryka Kumóra tworzył przeboje dla takich gwiazd, jak m.in. sanah, Viki Gabor, Doda, Oskar Cyms, Sara James, Alicja Szemplińska i bryska.

"Znajdziesz siebie w 'Południu'. Tak myślę. To co, powoli pakujemy się i razem? W podróż? Na południe?" - zapytał fanów Dawid Kwiatkowski.

"Ta płyta pachnie rozgrzanym powietrzem południa i drogami, które prowadzą zawsze do kogoś ważnego. Napisałem ją o miłości, tęsknocie i tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jest w niej słońce, ale są też chwile, kiedy pali się niebo. Są rozmowy, których nie zdążyliśmy dokończyć, i uczucia, które mimo upływu czasu wciąż brzmią tak samo" - podkreśla wokalista.

Kwiatkowski przygotował niespodziankę - płyta dostępna będzie w trzech wariantach okładki.

Dawid Kwiatkowski zaśpiewa z Kayah podczas Polsat Hit Festiwalu. "Myślę, że to będzie zaskoczenie" Newseria Lifestyle/informacja prasowa