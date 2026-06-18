Dawid Kwiatkowski dotąd nie przyznał tego publicznie. "Przez całe życie"

Dawid Kwiatkowski zaczynał w 2010 roku w zespole Two of Us. Pierwszy solowy album wydał trzy lata później. Od tej pory nagrał jeszcze osiem płyt i stał się niekwestionowanym idolem polskich nastolatek.

Jego dotychczasową dyskografię zamyka "Pop romantyk", który ukazał się w styczniu 2024 r. Znamy już jednak datę premiery nowej płyty - "Południe" ukaże się 2 października.

Wzruszający moment na antenie. Dawid Kwiatkowski musiał powstrzymywać łzy

Słuchacze czwartkowej rozmowy Dawida Kwiatkowskiego w programie "Byle do piątku" Daniela Dyka w RMF FM byli świadkami poruszającej sceny. Prowadzący zapytał wokalistę, czy jest ktoś, komu chciałby coś wyznać po latach. "Chciałbym bardzo komuś podziękować, a tego nie zrobiłem przez całe życie…" - zaczął Kwiatkowski.

Przyznał, że chodzi o wychowawczynię z przedszkola, która miała ogromny wpływ na jego życie. "A ona o tym nie ma pojęcia i chciałbym jej o tym powiedzieć w końcu" - dodał, po czym zdecydował się zadzwonić do pani Teresy na antenie.

"Dzwonię do pani z taką sprawą. Ja chciałem po prostu pani podziękować, bo naprawdę to, jakim jestem dziś człowiekiem w dużej mierze - naprawdę, mówię to z pełną odpowiedzialnością - jest dzięki pani, pani Teresko. Po prostu bardzo pani dziękuję" - mówił.

Gest mocno wzruszył kobietę. "Przecież to ty byłeś i jesteś takim kochanym, malutkim Dawidkiem. Takim najukochańszym moim. Jesteś taką dla mnie perełką niesamowitą, wiesz? I to ja ci dziękuję za to" - odpowiedziała. "No i na początku dnia człowiek siedzi i płacze" - podsumował wokalista, powstrzymując łzy.

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