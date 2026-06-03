Zestaw zawiera debiutanckie single Darii Zawiałow: "Malinowy Chruśniak", "Kundel Bury" oraz "Miłostki" na trzech osobnych winylach. Kolekcja ukaże się 1 września w limitowanym nakładzie.

"Dekada! Czy dacie wiarę? 'Malinowy Chruśniak', ma 10 lat. Dokładnie 10 lat temu wygraliśmy Debiuty w Opolu, właśnie z tym numerem. Wydając album 'A Kysz!', nie liczyłam na nic. Ja i Michał Kush byliśmy gotowi wydać go sami, bez pomocy wytwórni. Jednak dostaliśmy szansę. W najśmielszych marzeniach nie przewidziałam jednak tego snu, który mi się przytrafił" - przekazała w mediach społecznościowych wokalistka, zapowiadając "huczną celebrację Darkowego dziesięciolecia". 3 czerwca 2016 roku ukazał się klip do pierwszego singla Zawiałow - "Malinowego Chruśniaka", inspirowanego wierszem Bolesława Leśmiana.

Daria Zawiałow świętuje 10-lecie swojego debiutu

Zgodnie z wpisem, piosenkarka przygotowała dla fanów szereg atrakcji, a jubileusz postanowiła zainaugurować sentymentalną podróżą do swoich początków. Winyle ukażą się w limitowanym nakładzie 1000 sztuk. Poza studyjnymi wersjami znajdą się też całkowicie nowe aranżacje wspomnianych singli, które nie będą dostępne w serwisach streamingowych. Każdy egzemplarz zostanie podpisany przez wokalistkę.

Utwory w nowej odsłonie, nad którymi pracowali Zawiałow i Michał Kush, to nie tylko ekskluzywny muzyczny dodatek, ale także początek tajemniczego przedsięwzięcia, "Słuchowiska X", które artystka zapowiedziała.

Nad oprawą graficzną całego wydawnictwa czuwał Miłosz Chudy. Kolekcję winyli zamknięto w pudełku, które ilustruje jej zdjęcie z Fauną - suczką doga niemieckiego. "Bardzo chciałam, żeby to zdjęcie z psem było okładką »A Kysz«. Nie dostałam wtedy zezwolenia. Po 10 latach - jest! Mam to! Warto było czekać" - wyjaśniła.

Daria Zawiałow powróci na scenę z ze swoim zespołem w maju 2027. Wtedy odbędzie się jej halowa trasa koncertowa, obejmująca cztery największe miasta w Polsce. 8 maja wystąpi we Wrocławiu, 15 maja w Warszawie, 22 maja w Krakowie, by 29 maja zwieńczyć swoją trasę na Ergo Arenie, położonej na pograniczu Gdańska i Sopotu.

"To niesamowite, że grono moich odbiorców jakimś cudem zamiast się pomniejszać, stale zwiększa swoją liczebność. Jesteście niezmierzoną amplifikacją mojej muzyki. I szczerze? Nie mogę się doczekać kolejnych 10 lat z Wami" - napisała Daria Zawiałow w najnowszym poście.

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