Monumentalna scena, przemyślana warstwa wizualna i zaproszeni goście podkreśliły wyjątkowy charakter tego wieczoru. Daria Zawiałow pożegnała się z publicznością na dłużej - ale tylko po to, by w 2027 roku wrócić z nowym materiałem i trasą koncertową. Bilety na wydarzenia w czterech miastach trafią do sprzedaży jeszcze w tym tygodniu na eBilet.pl.

"Darka Tour" Darii Zawiałow w 2027 roku. Teraz wokalistka planuje odpoczynek

Dla fanów Darii Zawiałow był to najbardziej wyczekiwany moment tego roku. Wczoraj, w niedzielę 7 września, artystka zagrała swój jedyny koncert przed zapowiedzianą przerwą. Ponad dwugodzinne widowisko, choć zostało uszyte na skalę stadionowych show, przekornie odbyło się pod PGE Narodowym - z pięknym widokiem na rozświetlony obiekt. Na scenie gościnnie pojawili się m.in. Dawid Podsiadło, Artur Rojek, PRO8L3M, Kaśka Sochacka, Kacperczyk, IGO oraz Błażej Król.

W charakterystyczny dla siebie sposób Daria ogłosiła, że nie porzuca muzyki, a tym samym swoich słuchaczy. Rozpoczynając przerwę, oficjalnie zapowiedziała kolejne plany wydawnicze i koncertowe. Wiosną 2027 roku artystka wróci na scenę z nowym albumem i trasą koncertową po największych halach w Polsce.

Daria Zawiałow pod PGE Narodowym Maciej Czyżewski materiały promocyjne

Trasa na wiosnę 2027 roku obejmie cztery miasta:

08.05 - Wrocław, Hala Stulecia

15.05 - Warszawa, COS Torwar

22.05 - Kraków, TAURON Arena Kraków

29.05 - Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

Przedsprzedaż dla posiadaczy biletów na "Darka na/pod PGE Narodowym" rozpocznie się 9 września o godzinie 12:00 na platformie eBilet. Przedsprzedaż będzie trwać 24 godziny i obejmie bilety w preferencyjnej cenie. Limitowana liczba regularnych biletów z pierwszej puli będzie dostępna od 10 września (godz. 12:00) do 14 września lub do wyczerpania zapasów. Informacje o otwarciu kolejnej puli biletów zostaną podane do końca roku.

