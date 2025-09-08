Daria Zawiałow zagrała pod PGE Narodowym. Wokalistka zapowiedziała trasę na 2027 rok
Koncert Darii Zawiałow na Błoniach PGE Narodowego oficjalnie zakończył erę "Dziewczyny Pop", czyli albumu artystki, który wypromował takie przeboje jak "Złamane serce jest OK", "Z Tobą na chacie" czy "SUPRO". Wokalistka zaprosiła wielu muzycznych gości i zapowiedziała nie tylko przerwę, ale i powrót na scenę!
Monumentalna scena, przemyślana warstwa wizualna i zaproszeni goście podkreśliły wyjątkowy charakter tego wieczoru. Daria Zawiałow pożegnała się z publicznością na dłużej - ale tylko po to, by w 2027 roku wrócić z nowym materiałem i trasą koncertową. Bilety na wydarzenia w czterech miastach trafią do sprzedaży jeszcze w tym tygodniu na eBilet.pl.
"Darka Tour" Darii Zawiałow w 2027 roku. Teraz wokalistka planuje odpoczynek
Dla fanów Darii Zawiałow był to najbardziej wyczekiwany moment tego roku. Wczoraj, w niedzielę 7 września, artystka zagrała swój jedyny koncert przed zapowiedzianą przerwą. Ponad dwugodzinne widowisko, choć zostało uszyte na skalę stadionowych show, przekornie odbyło się pod PGE Narodowym - z pięknym widokiem na rozświetlony obiekt. Na scenie gościnnie pojawili się m.in. Dawid Podsiadło, Artur Rojek, PRO8L3M, Kaśka Sochacka, Kacperczyk, IGO oraz Błażej Król.
W charakterystyczny dla siebie sposób Daria ogłosiła, że nie porzuca muzyki, a tym samym swoich słuchaczy. Rozpoczynając przerwę, oficjalnie zapowiedziała kolejne plany wydawnicze i koncertowe. Wiosną 2027 roku artystka wróci na scenę z nowym albumem i trasą koncertową po największych halach w Polsce.
Trasa na wiosnę 2027 roku obejmie cztery miasta:
- 08.05 - Wrocław, Hala Stulecia
- 15.05 - Warszawa, COS Torwar
- 22.05 - Kraków, TAURON Arena Kraków
- 29.05 - Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA
Przedsprzedaż dla posiadaczy biletów na "Darka na/pod PGE Narodowym" rozpocznie się 9 września o godzinie 12:00 na platformie eBilet. Przedsprzedaż będzie trwać 24 godziny i obejmie bilety w preferencyjnej cenie. Limitowana liczba regularnych biletów z pierwszej puli będzie dostępna od 10 września (godz. 12:00) do 14 września lub do wyczerpania zapasów. Informacje o otwarciu kolejnej puli biletów zostaną podane do końca roku.