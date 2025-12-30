Daria Zawiałow podzieliła się w fanami prywatnym kadrem. Potwierdziła doniesienia

Daria Zawiałow zakończyła rok osobistym gestem, który rozwiał wszelkie wątpliwości internautów. Artystka, znana z konsekwentnego oddzielania życia prywatnego od sceny, 29 grudnia pokazała w sieci zdjęcie z pierścionkiem zaręczynowym. Tym samym potwierdziła doniesienia, które po raz pierwszy pojawiły się już jesienią.

Młoda kobieta z jasnymi włosami upiętymi w kok, makijażem z brokatowymi elementami wokół oczu, uśmiechnięta, ubrana w elegancką czarną kreację bogato zdobioną srebrnymi aplikacjami i perłami, stoi przed mikrofonem na tle złotych i niebieskich dekoracji.
Daria Zawiałow pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowymLUKASZ KALINOWSKIEast News

Informacje o zaręczynach Darii Zawiałow i Mateusza Dziekońskiego zaczęły krążyć w mediach w październiku. Wówczas tabloidowe źródła sugerowały, że para zrobiła kolejny krok w relacji, informując o nim jedynie najbliższych. Sama artystka nie komentowała tych doniesień.

Dopiero pod koniec roku Zawiałow zdecydowała się na symboliczny, ale jednoznaczny komunikat. Opublikowane zdjęcie z ukochanym u boku i wyraźnie widocznym pierścionkiem, co zostało odebrane jako oficjalne potwierdzenie wcześniejszych spekulacji.

Kim jest partner Darii Zawiałow?

Mateusz Dziekoński to ceniony operator kamery i reżyser teledysków, współpracujący z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej. W jego portfolio znajdują się także klipy realizowane dla samej Zawiałow, m.in. do utworu "Za krótki sen". Ich relacja przez długi czas pozostawała poza medialnym obiegiem, a artystka oficjalnie ujawniła tożsamość partnera dopiero wiosną 2024 roku. W jednym z wywiadów podkreślała, jak ważna jest dla niej stabilność poza sceną. "Mam wspaniałego partnera, nasz dom jest pełen spokoju i wsparcia. Cenię sobie to jak nic innego" - mówiła w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Młoda kobieta z jasnymi włosami siedzi na tle jasnego wnętrza, uśmiecha się i nosi czarną koszulkę z kolorowym nadrukiem oraz dwie srebrne kolie. Obok wstawka zdjęcia pary, gdzie kobieta eksponuje pierścionek na palcu, oboje szczęśliwi i uśmiechnięci.
Daria Zawiałow potwierdziła zaręczynyBartosz Krupa/Instagram:@zavialovdEast News

Prywatne wybory w cieniu wielkiej kariery

Daria Zawiałow należy dziś do ścisłej czołówki polskich artystek, więc jej życie osobiste wzbudza duże zainteresowanie. Siedem Fryderyków, tytuł Best Polish Act na MTV EMA, platynowe płyty i wyprzedany w mniej niż dobę solowy koncert na błoniach PGE Narodowego - to tylko fragment jej zawodowego dorobku.

Jednocześnie artystka ma za sobą doświadczenia, o których mówi bez lukrowania. W wieku 24 lat wyszła za mąż za Tomasza Kaczmarka, muzyka poznanego w programie "X Factor". Po latach wspominała tamten czas bez żalu:

"Nie planowałam wzięcia ślubu w tak młodym wieku. (…) Trochę oszaleliśmy na swoim punkcie i uznaliśmy, że weźmiemy ślub. Nie było ciśnienia, to przyszło naturalnie. Nie żałuję" - opowiadała w wywiadzie dla KMaga.

Małżeństwo nie przetrwało, podobnie jak późniejszy związek z Rubensem, zakończony w 2023 roku. Dziś Zawiałow podkreśla, że każde z tych doświadczeń było częścią jej drogi.

Zaręczyny zbiegają się w czasie z przerwą, jaką artystka zrobiła sobie od intensywnej działalności koncertowej. Po spektakularnym występie w Warszawie zapowiedziała, że na scenę wróci dopiero w 2027 roku. Ten czas chce poświęcić nie tylko odpoczynkowi, ale i życiu prywatnemu.

