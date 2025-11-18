Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło u boku Toma Odella w Krakowie. "W takich sytuacjach się nie odmawia"

Tom Odell w czerwcu był gościem podcastu "Studio 96.0" u Mateusza Opyrchała z RMF FM. Brytyjski gwiazdor występował wówczas w Tauron Arenie Kraków w roli supportu Billie Eilish.

Dziennikarz pokazał mu nagranie z koncertu w Atlas Arenie w Łodzi, gdzie Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło wykonali jego utwór "Black Friday".

"Jest bardzo dobry. Niesamowity. To prawdziwy artysta" - powiedział Tom Odell tuż po wysłuchaniu pierwszych dźwięków coveru. "Kocham oglądać, jak ludzie śpiewają moje utwory. To niesamowite, bardzo mnie to uszczęśliwia" - dodał.

Tom Odell zaprosił Darię Zawiałow i Dawida Podsiadłę

To wówczas Odell zapytał, czy Daria i Dawid nie chcieliby wystąpić z nim na jego koncercie w Tauron Arenie Kraków, który miał zaplanowany na 17 listopada. Fani szczelnie wypełniający arenę zareagowali niezwykle entuzjastycznie, gdy Tom w pewnym momencie zapowiedział swoich gości. Gdy padło imię "David", część publiczności spodziewała się raczej Davida Kushnera, który poprzedzał Brytyjczyka w Krakowie.

Polacy wsparli Toma Odella w jego przeboju "Black Friday".

"Mówiłam im, że mam przerwę, ale w TAKICH sytuacjach się nie odmawia!" - napisała w mediach społecznościowych Daria Zawiałow, która wcześniej zapowiedziała, że na scenę wróci dopiero w 2027 r.

Wokalistka podziękowała za zaproszenie Tomowi Odellowi, a także swojemu "partnerowi w zbrodni" - Dawidowi Podsiadle.

