"Ta piosenka była dla mnie tak naprawdę samą zabawą tworzenia, coś z przymrużeniem oka i serio jestem ciekawa waszych reakcji" - zapowiadała Daria Marx jeszcze przed premierą piosenki "Dotknij".

Tym utworem 30-letnia wokalistka otwiera nowy rozdział w swojej karierze, stawiając na polskojęzyczny repertuar i odświeżone brzmienie.

Daria Marx otwiera nowy etap

"Nowa muzyczna era to melodyjne brzmienie, świeże produkcje i repertuar w języku polskim, który jeszcze mocniej zaznaczy jej obecność na rodzimej scenie muzycznej. Nowa muzyka, nowy wizerunek i nowy rozdział. Daria, to artystka, która nie tylko podąża za trendami - ona je współtworzy" - podkreśla wytwórnia Magic Records.

Piosenkę "Dotknij" wokalistka stworzyła razem z producentem i muzykiem Piotrem Królikowskim (m.in. Paula Biskup, Maciej Skiba, Ania Leon i Mija Mi). Reżyserią i scenariuszem teledysku zajął się Alan Kępski, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. sanah, Edyta Górniak, Ewa Farna, Ewelina Lisowska, Sarsa, Justyna Steczkowska czy Mateusz Ziółko.

Kim jest Daria Marx?

Wokalistka od lat próbuje swoich sił na muzycznej scenie. W 2019 r. dała się poznać szerszej publiczności - pod prawdziwym nazwiskiem Daria Marcinkowska - w 10. edycji "The Voice of Poland". Po świetnym występie podczas przesłuchań w ciemno trafiła do drużyny Margaret. W trakcie kolejnego etapu - bitew, zmierzyła się z Sonią Hornatkiewicz. Według trenerów ta druga lepiej poradziła sobie z piosenką "Shackles (Praise You)" z repertuaru Mary Mary, w związku z czym Daria musiała pożegnać się ze sceną talent show TVP.

Już jako Daria z piosenką "Paranoia" zajęła drugie miejsce w polskich preselekcjach do Eurowizji 2022, jednak ostatecznie na konkurs pojechał Krystian Ochman z przebojem "River".

Ostatecznie zmieniła pseudonim na Daria Marx, a wiosną 2023 r. wzięła udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie, również zajmując drugie miejsce w finale (wygrał wówczas Oskar Cyms).

W 2025 r. wokalistka po raz drugi zakwalifikowała się do finału polskich preselekcji do Eurowizji. Widzowie zdecydowali, że reprezentantką Polski zostanie Justyna Steczkowska z piosenką "Gaia", a Daria zajęła ostatnie, 11. miejsce.

Daria Marx zrezygnowała z radiowego hitu i stworzyła kompozycję specjalnie na Eurowizję 2025 INTERIA.PL INTERIA.PL