"Dancing Queen" to największy przebój ABBY. Zespół podzielił się radosną wiadomością. "Z całego serca dziękujemy"

"Dancing Queen" to ponadczasowy imprezowy przebój i jeden z największych hitów szwedzkiego zespołu ABBA. Piosenka za rok obchodziła będzie swój jubileusz 50-lecia powstania, a grupa już dostała z tej okazji wyjątkowy prezent! Kompozycja właśnie dołączyła do listy utworów (jest ich ok. 300), które przekroczyły miliard wyświetleń w serwisie YouTube. Co przekazała wokalistka zespołu w oficjalnym komunikacie?