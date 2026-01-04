Plotki o zaręczynach Damiano Davida z Dove Cameron krążyły w mediach już pod koniec października 2025 r. Wówczas zagraniczny portal TMZ poinformował o pierścionku z diamentem zauważonym na palcu serdecznym aktorki i piosenkarki. Szczegóły zaręczyn pozostawały jednak tajemnicą i nie wiadomo było, czy biżuteria na pewno została wręczona 29-latce w ramach oświadczyn.

Gwiazdorska para jest ze sobą już blisko trzy lata. "Przynajmniej raz w tygodniu doprowadzasz mnie do łez, bo życie stało się takie piękne, gdy jesteś w nim obecny. Kocham cię w sposób, w jaki żadne słowa nie mogą wyrazić, ale nigdy nie przestanę próbować. Wspaniałej rocznicy moja miłości" - pisała o łączących ich uczuciach Dove w dniu drugiej rocznicy związku.

Damiano David i Dove Cameron zaręczyli się! O oświadczynach plotkowano już w październiku

Wreszcie doniesienia o zaręczynach Dove i Damiano potwierdziły się. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych. Na wspólnych, romantycznych zdjęciach przyszła panna młoda zaprezentowała zjawiskowy pierścionek z kamieniem. Kadry podpisali wymownymi słowami. "To będzie piękny rok" - napisał lider Maneskin. "Moja ulubiona część życia. Szczęśliwego Nowego Roku" - skwitowała z kolei Cameron.

Dove Cameron i Damiano David zaręczyli się Instagram @damianodavid materiał zewnętrzny

Pod zaręczynowymi zdjęciami pary muzyków prędko pojawiły się gratulacje od fanów. "Gratulacje!! Bądźcie szczęśliwi, bądźcie szaleńczo zakochani, cieszcie się każdą chwilą", "Przesyłam całe szczęście świata dla was obojga!", "Cieszę się razem z wami", "Gratulacje, oboje zasługujecie na wielkie szczęście", "Najpiękniejsza para na świecie", "To będzie królewski ślub", "OMG, życzę wam szczęścia, kochani!" - czytamy na Instagramie.

Historia związku Dove Cameron i Damiano Davida

Historia miłości Damiano i Dove sięga 2023 r. To wtedy gwiazdy zapałały do siebie uczuciem, lecz ich związek został oficjalnie potwierdzony dopiero w lutym 2024 r. Para pojawiła się wówczas razem na jednej z imprez przed rozdaniem nagród Grammy i od tamtej pory była już nierozłączna.

Początki ich związku nie należały do najłatwiejszych. Damiano David został oskarżony o to, że zdradził swoją wcześniejszą partnerkę właśnie z Dove Cameron. Od 2018 r. spotykał się bowiem z modelką Giorgią Soleri i gdy w 2023 r. zdecydował się na rozstanie, internauci już spekulowali o jego romansie. Zanim zdążył poinformować publicznie o zakończeniu relacji z Soleri w sieci rozprzestrzeniły się nagrania, na których całował się z inną. Błyskawicznie znalazł się pod ostrzałem fanów, którzy potępili jego zachowanie i okazali modelce wsparcie, nie znając całej sytuacji.

Kilka dni po aferze gwiazdor wystosował sprostowanie, w którym podkreślił, że nie wdał się w romans. Fani dowiedzieli się, że chwilę wcześniej rozstał się z poprzednią partnerką, a co więcej - para żyła w otwartym związku, nie mając nic przeciwko romantycznym kontaktom drugiej połówki z innymi osobami (po uprzednim ustaleniu).

Po rozstaniu wokalisty i modelki nie trzeba było długo czekać na kolejne plotki z życia uczuciowego Davida. Lider rockowej grupy zaczął coraz częściej być zauważany ze starszą o trzy lata Dove Cameron na romantycznych spacerach czy piknikach na plaży. Aktorka pojawiała się również na koncertach Maneskin - m.in. w Madison Square Garden w Nowym Jorku czy w Brazylii.

Związek oficjalnie potwierdzono dopiero w 2024 r. Damiano i Dove do tej pory starają się chronić swoją prywatność i choć wspólnie biorą udział w branżowych eventach czy pozują na ściankach, chcą trzymać się z dala od skandali. "Naprawdę cieszymy się z bycia zwykłą parą. Jesteśmy autentycznie kameralni. Lubimy zostawać w domu bardziej od czegokolwiek innego" - komentowała Dove Cameron na łamach "Cosmopolitan"

